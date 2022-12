09:15 Uhr: Spanien - PMI für den Dienstleistungssektor für November. Erwartung 50,5/ Vorwert 49,7

09:30 Uhr: Riksbank-Protokoll

09:45 Uhr: Italien - PMI für den Dienstleistungssektor für November. Erwartung 48,0/ Vorwert 46,4

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für den Dienstleistungssektor für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 49,4

09:55 Uhr: Deutschland - PMI für den Dienstleistungssektor für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 46,4



10:00 Uhr: Eurozone - PMI für den Dienstleistungssektor für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 48,6

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für den Dienstleistungssektor für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 48,8

11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für Oktober. Erwartung -1,8%/ Vorwert +0,4% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für Oktober. Erwartung 2,2%/ Vorwert -17,5% (im Monatsvergleich)

15:45 Uhr: USA - PMI für den Dienstleistungssektor für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 46,1

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartung 53,1/ Vorwert 54,4

16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für Oktober. Erwartung 0,6%/ Vorwert 0,3% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr: Villeroy von der EZB

17:00 Uhr: Wunsch von der EZB (05.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die wichtigsten europäischen Aktienindices die neue Woche im Vergleich zu den Schlusskursen vom Freitag wenig verändert beginnen würden. Die europäischen Indices hätten nicht von der verbesserten Stimmung während der asiatischen Sitzung profitieren können, die durch die Lockerung der Covid-Beschränkungen in China ausgelöst worden sei. Öl werde heute mit einem Plus von rund 0,5% gehandelt, da heute (5. Dezember 2022) westliche Sanktionen gegen russisches Öl in Kraft treten würden, die auch eine Preisbegrenzung beinhalten würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen, bei denen es sich jedoch größtenteils um Revisionen der Einkaufsmanagerindices (PMI) für den Dienstleistungssektor für November handeln werde. Der ISM-Wert für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe um 16:00 Uhr werde jedoch keine Revision darstellen und könnte einige Marktbewegungen auslösen, insbesondere nachdem der ISM-Wert für das Verarbeitende Gewerbe im November in den Bereich der Kontraktion gefallen sei.