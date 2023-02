10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für Februar. Erwartung -12,8/ Vorwert -17,5

11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für Dezember. Erwartung -2,6%/ Vorwert -2,8% (im Jahresvergleich)



Reden der Zentralbanker:



09:40 Uhr: Mann von der BoE

18:00 Uhr: Pill von der BoE



Wichtigste US-Quartalszahlen:



- -Activision Blizzard (ISIN US00507V1098/ WKN A0Q4K4) - Börsenschluss

- Take-Two Interactive (ISIN US8740541094/ WKN 914508) - Börsenschluss

- Pinterest (ISIN US72352L1061/ WKN A2PGMG) - nach Börsenschluss (06.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices seien heute schwächer in den Handel gestartet. Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe zu Beginn der Sitzung rund 0,6% verloren. Diese Entwicklung folge auf eine schwache Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum, in der die meisten Indices ebenfalls nach unten tendiert hätten. Die Spannungen zwischen den USA und China hätten sich am Wochenende verschärft, nachdem die US-Luftwaffe einen chinesischen Spionageballon vor der US-Atlantikküste abgeschossen habe.Der Wirtschaftskalender für heute sei dünn. Den Händlern würden der Sentix-Index für Februar sowie die Einzelhandelsdaten für Dezember aus dem Euroraum angeboten. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass keine dieser Daten dazu neige, langfristige Bewegungen auszulösen. Das GBP könnte während der Reden von Mann und Pill eine gewisse Volatilität erfahren. Die Videospielunternehmen Activision Blizzard und Take-Two Interactive würden nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Ergebnisberichte für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.