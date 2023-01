10:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsätze für November. Erwartung 0,2%/ Vorwert -0,4% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung -2,3 Mio. Barrel (API: -14,86 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartet: +1,5 Mio. Barrel (API: +1,8 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartet: -0,1 Mio. Barrel (API: +1,1 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



09:35 Uhr: Holzmann von der EZB

10:40 Uhr: Vujcic von der EZB

11:00 Uhr: Villeroy von der EZB

15:00 Uhr: Rehn von der EZB

20:15 Uhr: De Cos von der EZB (11.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Trotz eines uneinheitlichen Handels in Asien würden die europäischen Indices am Mittwochmorgen höher gehandelt. Ein Teil der über Nacht erzielten Gewinne sei kurz vor der Eröffnung der europäischen Sitzung wieder abgebaut worden. Kryptowährungen würden gemischt gehandelt, wobei Bitcoin und Ethereum unverändert bleiben würden. Öl werde wenig verändert gehandelt, Edelmetalle würden steigen, während Industriemetalle uneinheitlich gehandelt würden. EUR und AUD seien die Outperformer unter den G10, während JPY und NZD am meisten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar, und da die gestrige Rede von Powell ein Nicht-Ereignis gewesen sei, könnten die Märkte abwarten, bis der US-Verbraucherpreisindex morgen weitere Anhaltspunkte liefere. Der für heute um 16:30 Uhr angesetzte offizielle US-Bericht zu den Ölvorräten werde genau beobachtet werden, nachdem die gestern veröffentlichten API-Daten einen massiven, unerwarteten Aufbau gezeigt hätten. Abgesehen vom DOE-Bericht könnten die Reden der EZB-Mitglieder eine gewisse Volatilität am EUR-Markt auslösen.