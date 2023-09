08:00 Uhr, Schweden - PPI. Ablesung: 5,9% im Jahresvergleich gegenüber -2,1% zuvor



10:30 Uhr, Hong Kong - Import und Export:



- Einfuhren, Erwartungen: -4,5% gegenüber -7,9% zuvor

- Exporte, Erwartungen: -6,1% gegenüber -9,1% zuvor



15:00 Uhr, US Case-Schiller-Index für 20 große Ballungsräume. Erwartungen: -0,1% gegenüber 1,17% zuvor

15:00 Uhr, U.S. Hausverkaufspreise. Erwartungen: 0,4% gegenüber zuvor 0,3%

16:00 Uhr, US-Hausverkäufe. Erwartungen: 698k gegenüber 714k zuvor (-2,2% m/m gegenüber 4,4% zuvor)

16:00 Uhr, Richmond FED. Erwartungen: -7 gegenüber -7 zuvor

16:00 Uhr, Verbraucherstimmung des Conference Board. Erwartungen: 105,5 gegenüber 106,1 zuvor

22:30 Uhr, API-Ölmarktbericht



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr - EZB Simkus, EZB Lane

18:30 Uhr - EZB Holzmann

19:30 Uhr - FED Bowman (26.09.2023/ac/a/m)





Nach einer schwachen asiatischen Sitzung würden die Futures-Notierungen auf eine schwächere Stimmung für die europäische Sitzung hindeuten. Der chinesische Immobiliensektor stehe wieder im Blickpunkt der Anleger, nachdem Führungskräfte von Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) wegen eines weiteren Aufschubs von Gläubigerrückzahlungen inhaftiert worden seien.

Was die Makrodaten betreffe, so werde man heute keine bedeutenden Werte aus dem Old Conetynet erfahren, und die meisten Veröffentlichungen würden sich auf die US-Wirtschaft beziehen, wobei natürlich der Conference Board-Index im Mittelpunkt stehen werde, dessen Ergebnisse mehr Licht auf den Zustand der Verbraucher und die Dynamik der US-Wirtschaft werfen würden.

Kalender des Tages, alle Angaben in deutscher Zeit: