10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Index für Oktober. Erwartung 83,2/ Vorwert 84,3

10:00 Uhr: Polen - Arbeitslosenquote für September. Erwartung 4,8%/ Vorwert 4,8%

16:00 Uhr: USA - Richmond FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober. Erwartung -5,0/ Vorwert 0,0

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen des Conference Board für Oktober. Erwartung 106,5/ Vorwert 108,0

22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung -1,00 Mio. Barrel/ Vorwert -1,27 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:

19:55 Uhr: Waller von der FED



Wichtigste US-Ergebnisberichte:



- General Electric (ISIN US3696043013/ WKN A3CSML) - vor Markteröffnung

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - vor Markteröffnung

- 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745) - vor Markteröffnung

- United Parcel Service (ISIN US9113121068/ WKN 929198) - vor Markteröffnung

- Coca-Cola Company (ISIN US1912161007/ WKN 850663) - vor Markteröffnung



- Raytheon Technologies (ISIN US75513E1010/ WKN A2PZ0R) - vor Markteröffnung

- Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) - nach Börsenschluss

- Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) - nach Börsenschluss

- Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) - nach Börsenschluss (25.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices seien den heutigen Handelstag mit einem leichten Plus gestartet, nachdem der asiatisch-pazifische Handel recht positiv verlaufen sei. Öl werde etwa 0,5% niedriger gehandelt, während Edelmetalle uneinheitlich gehandelt würden. Auch auf dem Markt für Kryptowährungen sei keine einheitliche Richtung zu erkennen. Die Handelsspannen der wichtigsten Devisenpaare seien eng, wobei AUD und NZD am besten abschneiden würden und CHF und EUR die größten Nachzügler seien.Der Wirtschaftskalender für heute sei dünn, da nur einige europäische und US-amerikanische Umfragedaten zur Veröffentlichung anstünden. Der deutsche ifo-Index für Oktober werde um 10:00 Uhr veröffentlicht, während die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf den US Conference Board-Daten für Oktober liegen werde. Am wichtigsten für die Märkte sei jedoch, dass der heutige Tag den Beginn eines dreitägigen Marathons von Quartalsberichten der US-Mega-Tech-Unternehmen markiere. Die Händler würden heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Berichte von Alphabet und Microsoft erhalten.