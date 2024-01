- Beschäftigung. Erwartet: -0,2% gegenüber -0,2% zuvor

- Löhne. Erwartet: 11,9% gegenüber 11,8% zuvor

- Industrieproduktion. Erwartungen: -5% im Jahresvergleich gegenüber -0,7% zuvor

- Konstruktion. Erwartet: 4% gegenüber 3,9% zuvor



16 Uhr, Vereinigte Staaten - Conference Board Index der Frühindikatoren. Erwartet: -0,3% gegenüber -0,5% zuvor



Ergebnisse von US-Unternehmen:



- United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach der Session

- Logitech (ISIN CH0025751329/ WKN A0J3YT) - nach der Session



Reden der Zentralbanker:



16:00 Uhr, Eurozone - Rede von Christine Lagarde von der EZB (22.01.2024/ac/a/m)





Die Anleger hätten heute einen eher ruhigen Tag vor sich, was makroökonomische Veröffentlichungen angehe. Die laufende Woche, die mit sehr wichtigen Ereignissen (EZB-Entscheidung, BoC, wichtige Daten aus der Eurozone und den USA) gespickt sei, werde für die Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks langsam beginnen. Das wichtigste Ergebnis des Tages werde der Conference Board-Index sein, der mehr Aufschluss über die Dynamik der US-Wirtschaft geben werde. Aus der Eurozone gebe es heute keine wichtigen Daten, mit Ausnahme von Polen.Insgesamt habe die weitere Militäroperation der USA im Nahen Osten am Wochenende die Ölpreise nicht in die Höhe getrieben und damit auch nicht zu einer schlechteren Stimmung an den Indices geführt. Darüber hinaus habe eine weitere schwache Sitzung der Indices in China nicht zu Gewinnmitnahmen in Europa geführt. Die meisten Aktienmarktbenchmarks auf dem Alten Kontinent hätten höher eröffnet.10 Uhr, Polen - Daten zu den Einzelhandelsumsätzen: 4,6% vs. 2,6% zuvor (-1,8% im Monatsvergleich zuvor):