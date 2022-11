Dienstag:



09:00 Uhr: Spanien, VPI für November

14:00 Uhr: Deutschland, VPI für November

14:30 Uhr: Kanada, BIP-Bericht für das dritte Quartal 2022

16:00 Uhr: USA - Conference Board Verbrauchervertrauen für November

22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten



Mittwoch:



02:00 Uhr: China - PMIs für November

08:45 Uhr: Frankreich - VPI für November

10:00 Uhr: Polen - VPI für November

11:00 Uhr: Euroraum - VPI für November

14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsbericht für November

16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den US-Ölbeständen

19:30 Uhr: Powells Rede



Donnerstag:



Endgültige PMIs für das Verarbeitende Gewerbe für November aus Europa und den USA

14:30 Uhr: USA - PCE-Kerninflation für Oktober

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartung 49,8/ Vorwert 50,2

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Oktober. Erwartung -0,2%/ Vorwert 0,2% (im Monatsvergleich)



Freitag:



14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für November

14:30 Uhr: Kanada - Beschäftigungsbericht für November (28.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Zu Beginn der neuen Woche sei an den weltweiten Aktienmärkten eine schlechte Stimmung zu beobachten, die mit den Anti-Lockdown- und Anti-Regierungs-Protesten in China am Wochenende begründet werde. Auch am Devisenmarkt seien Zuflüsse in sichere Häfen zu beobachten, wobei der JPY und der CHF in den G10-Ländern am besten abschneiden würden. Auch der Ölpreis werde stark belastet, nachdem die USA Chevron die Genehmigung erteilt hätten, seine Tätigkeit in Venezuela wieder aufzunehmen, und der Irak Pläne zur Erhöhung seiner Ölexportkapazität angekündigt habe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei fast leer. Es sei eine Reihe von Reden der Zentralbanker geplant, aber kein einziger "hochkarätiger" makroökonomischer Bericht. Die Zentralbanker und die bereits erwähnten Proteste in China und ihre Auswirkungen könnten die Märkte heute maßgeblich beeinflussen.Reden der Zentralbanker:12:25 Uhr: McCaul von der EZB14:25 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde18:00 Uhr: Williams & Bullard von der FED18:10 Uhr: Nagel von der EZBDie wichtigsten Ereignisse für den Rest der Woche: