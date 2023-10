9:00, Slovakien- Inflationsdaten für September:



VPI: Erwartungen: 8,1% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 8,9% gegenüber dem Vorjahr



9:00, Polen- Inflationsdaten für September:



VPI: Erwartungen: 8,2% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 10,1% gegenüber dem Vorjahr



16:00, US - Bericht der Universität von Michigan:



- Verbraucherstimmung: Erwartungen 67,5; zuvor 68,1

- Ein-Jahres-Inflationserwartungen: zuvor 3,2%

- Fünf-Jahres-Inflationserwartungen: zuvor 2,8% YoY (Vorjahr)



Die Reden der Zentralbanker:



8:45 Bundesbank-Präsident Nagel

9:00 BoE - Bailey

14:00 EZB -Lagarde

14:00 FED Harker (13.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Im ersten Teil des heutigen Tages habe sich die düstere Stimmung nach der gestrigen Veröffentlichung eines unerwartet hohen Verbraucherpreisindex in den USA fortgesetzt. Unmittelbar nach dem Bericht habe man eine starke Stärkung des Dollars, einen Anstieg der Anleiherenditen und Kapitalabflüsse aus risikoreichen Anlagen, einschließlich Aktien, beobachten können. Auch die Indices aus dem asiatisch-pazifischen Raum hätten die Sitzung in einem ähnlichen Ton begonnen.Die Rückgänge der Indices aus China hätten sich nach einer neuen Reihe von Makrodaten beschleunigt. Der chinesische Verbraucherpreisindex für September habe bei 0% und der Verbraucherpreisindex bei -2,5% gegenüber dem Vorjahr gelegen. Nachdem sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise niedriger als erwartet ausgefallen seien, was darauf hindeute, dass die Wirtschaft des Landes trotz einer Reihe von Stützungsmaßnahmen der Regierung immer noch zu kämpfen habe, hätten die Aktien in Hongkong und auf dem chinesischen Festland weiter nachgegeben.Der heutige Kalender im Detail (Alle Angaben in dt. Zeit):- VPI: Erwartungen: 3,5% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 2,6% gegenüber dem Vorjahr- HVPI: Erwartungen: 3,2% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 2,4% gegenüber dem Vorjahr