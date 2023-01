11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Index für Januar. Erwartung -15,0/ Vorwert -23,3

14:15 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne für Dezember. Erwartung 257.000/ Vorwert 264.200

14:30 Uhr: Kanada - VPI für Dezember. Erwartung 6,3%/ Vorwert 6,8% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr: USA - New York Empire Index für Januar. Erwartung -8,7/ Vorwert -11,2



Reden der Zentralbanker:



- 09:00 Uhr: Fernandez-Bollo von der EZB

- 10:15 Uhr: Müller von der EZB

- 21:00 Uhr: Williams von der FED



Wall Street - Ergebnisberichte:



- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor Markteröffnung

- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) - vor Markteröffnung

- United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach Börsenschluss (17.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Dies folge auf einen gemischten Handel während der asiatischen Sitzung, bei dem die regionalen Indices Mühe gehabt hätten, eine gemeinsame Richtung zu finden. Der JPY sei eine der am schlechtesten abschneidenden G10-Währungen, nachdem die Bank of Japan gezwungen gewesen sei, erneut in den Anleihemarkt einzugreifen, um die Renditen zu senken.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei eher dünn. Den Händlern würden der deutsche ZEW-Index für Januar sowie die kanadischen VPI-Daten für Dezember angeboten. Morgan Stanley und Goldman Sachs würden vor der Sitzung ihre Quartalszahlen melden, während der Bericht von United Airlines nach der Sitzung an der Wall Street veröffentlicht werde.