11:00 Uhr - Euroraum, VPI-Inflation für Januar:



- Headline. Erwartet: 2,7% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,9%

- Core. Erwartet: 3,2% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,4%



13:00 Uhr - Zinsentscheidung der Bank of England

13:30 Uhr - US, Challenger-Bericht für Januar

14:30 Uhr - US, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartet: 212k. Zuvor: 214k

15:45 Uhr - US, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 50,3

16:00 Uhr - US, ISM des Verarbeitenden Gewerbes für Januar. Erwartet: 47,0. Zuvor: 47,4

16:00 Uhr - US, Bauausgaben für Dezember. Erwartet: +0,5% MoM. Zuvor: +0,4% MoM

16:30 Uhr - EIA-Bericht über die US-Erdgasvorräte. Erwartet: -202 bcf



Reden der Zentralbanker:



10:15 Uhr - EZB Mitglied Centeno

12:30 Uhr - EZB Mitglied Lane



Die wichtigsten Wall Street-Ergebnisse für heute:



- Merck (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) - vor Börsenbeginn

- Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) - nach Börsenschluss

- Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) - nach Börsenschluss

- Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - nach Börsenschluss





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute hindeuten. Dies geschehe, nachdem der FOMC auf seiner gestrigen Sitzung die Zinssätze unverändert gelassen habe, wobei der FED-Vorsitzende Powell auf der Pressekonferenz nach der Sitzung angedeutet habe, dass eine Zinssenkung im März nicht das Basisszenario sei. Der USD habe ein Angebot verzeichnet und sei heute die am besten abschneidende G10-Währung geblieben, während EUR/USD unter die Marke von 1,08 gefallen sei.Der Wirtschaftskalender für heute enthalte einige bemerkenswerte Veröffentlichungen. Der europäische Vormittag stehe ganz im Zeichen der Revisionen des PMI für das Verarbeitende Gewerbe, aber auch die Zinsentscheidung der Riksbank und die VPI-Blitzveröffentlichung aus dem Euroraum würden den Tradern angeboten. Die Entscheidung der Bank of England und der Bericht der US-Herausforderer würden am frühen Nachmittag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe nach der Eröffnung der Wall Street-Sitzung für eine gewisse USD-Volatilität sorgen könnte.Apropos Wall Street: Heute nach Börsenschluss würden den Anlegern die Berichte von drei führenden US-Tech-Unternehmen vorgelegt - Apple, Amazon und Meta Platforms.