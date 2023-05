13:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of England

14:30 Uhr: US-Erzeugerpreisindex für April:



- Gesamtinflation. Erwartet: 2,5% im Jahresvergleich. Vorheriger Wert: 2,7% im Jahresvergleich

- Kerninflation. Erwartet: 3,3% im Jahresvergleich. Vorheriger Wert: 3,4% im Jahresvergleich



14:30 Uhr: US-Arbeitslosenanträge. Erwartet: 245.000. Vorheriger Wert: 242.000

16:30 Uhr: EIA-Daten zur Erdgasspeicherung. Erwartet: +78 BCF. Vorheriger Wert: +54 BCF



Reden der Zentralbanker:



12:30 Uhr: EZB De Cos

13:30 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey (Pressekonferenz nach dem Treffen)

14:00 Uhr: EZB Schnabel

14:45 Uhr: FED Kashkari

16:15 Uhr: FED Waller (11.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Handelssitzung hindeuten, wobei der DAX-Future versuche, wieder über die Marke von 16.000 Punkten zu steigen. Dies erfolge nach einer eher gemischten und ereignislosen asiatischen Sitzung zuvor und einer hochvolatilen Wall Street-Sitzung. Energierohstoffe hätten heute Morgen höher gehandelt, während Edelmetalle kaum verändert gehandelt worden seien. USD und JPY seien die besten G10-Währungen, während EUR und AUD am schwächsten seien.Der Wirtschaftskalender für den Tag sei relativ leer, beinhalte jedoch einige wichtige Veröffentlichungen und Ereignisse aus Europa und den Vereinigten Staaten. Die Bank of England werde heute um 13:00 Uhr ihre nächste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, und der Markt sei sich ziemlich sicher, dass es eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sein werde. Die eigentliche Frage sei, was als Nächstes komme - werde die BoE einen dovishen Ton anschlagen, wie es die FED getan habe, oder werde sie ihren bisherigen Kurs beibehalten, um die Inflation zu senken, die im März über 10% gelegen habe.