13:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für September. Erwartung -72,1 Mrd. Dollar/ Vorwert -67,4 Mrd. Dollar

13:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für September. Erwartung 1,35 Mrd. CAD/ Vorwert 1,52 Mrd. CAD

13:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für Oktober. Erwartung -6,1%/ Vorwert 11,9% (im Monatsvergleich)



13:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 220.000

14:45 Uhr: USA - PMI für den Dienstleistungssektor für Oktober (endgültig). Erste Veröffentlichung 46,6

15:00 Uhr: USA - ISM-Index für den Dienstleistungssektor für Oktober. Erwartung 55,4/ Vorwert 56,7

15:00 Uhr: USA - Fabrikaufträge für September. Erwartung 0,3%/ Vorwert 0,0% (im Monatsvergleich)

15:30 Uhr: EIA-Bericht über die Erdgaslager. Erwartung +97 bcf



Reden der Zentralbanker:



- 09:00 Uhr: Nagel von der EZB

- 09:05 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Wichtigste US-Ergebnisberichte:



- Barrick Gold (ISIN CA0679011084/ WKN 870450) - vor Markteröffnung

- Cheniere Energy (ISIN US16411R2085/ WKN 580884) - vor Markteröffnung

- Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) - nach Börsenschluss

- ConocoPhillips (ISIN US20825C1045/ WKN 575302) - vor Markteröffnung

- DoorDash (ISIN US25809K1051/ WKN A2QHEA) - nach Börsenschluss

- Kellogg (ISIN US4878361082/ WKN 853265) - vor Markteröffnung

- Macerich (ISIN US5543821012/ WKN 888353) - vor Markteröffnung



- Marriott International (ISIN US5719032022/ WKN 913070) - vor Markteröffnung

- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor Markteröffnung

- Monster Beverage (ISIN US61174X1090/ WKN A14U5Z) - nach Börsenschluss

- Nikola Corporation (ISIN US6541101050/ WKN A2P4A9) - vor Markteröffnung

- PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) - nach Börsenschluss

- Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060/ WKN A2PTTF) - nach Börsenschluss

- Warner Bros Discovery (ISIN US9344231041/ WKN A3DJQZ) - nach Börsenschluss (03.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten, nachdem Powell gestern die weltweiten Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt habe. Powell habe gesagt, dass es verfrüht sei, über eine Verlangsamung der Zinserhöhungen nachzudenken, und dass der endgültige Zinssatz höher sein werde als bisher angenommen. Diese Äußerungen hätten einen starken Ausverkauf an der Wall Street ausgelöst, der sich später auf den asiatischen Handel ausdehnte und wahrscheinlich auch die europäischen Indices belasten werde.Das wichtigste Ereignis des heutigen Tages sei die Zinsentscheidung der Bank of England. Es sei darauf hingewiesen, dass die Bank of England das letzte Mal getagt habe, noch bevor Liz Truss ihren katastrophalen Steuersenkungsplan vorgestellt habe. Seitdem habe sich viel geändert, und die BoE werde viele Fragen zu beantworten haben. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass sie versuchen werde, einigen davon auszuweichen, indem sie sage, dass eine klarere Analyse nach der Vorlage des mittelfristigen Haushalts Mitte November vorliegen werde.Neben dem BoE-Zinsentscheid würden den Anlegern auch die Entscheidung der Norges Bank, die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor und der wöchentliche Bericht über die US-Arbeitslosenanträge angeboten. Was die Unternehmenszahlen betreffe, so stünden heute Coinbase, Starbucks, PayPal und Moderna auf der Agenda.