Das wichtigste Ereignis des Tages sei die geldpolitische Entscheidung der Bank of England um 13:00 Uhr. Der Markt erwarte, dass die BoE die Zinsen um 25 Basispunkte anheben werde, nachdem die britische Inflation im Februar höher als erwartet ausgefallen sei. Zuvor würden die Händler von der Schweizerischen Nationalbank hören, von der erwartet werde, dass sie ihren Leitzins um 50 Basispunkte anhebe, da die Stabilität für die Schweizer Banken etwas zurückkehre.



09:30 Uhr: Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank

13:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of England

13:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 201.000/ Vorwert: 192.000

15:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für Februar. Erwartung: 650.000/ Vorwert: 670.000

15:30 Uhr: EIA Erdgasspeicher. Erwartung: -75 bcf/ Vorwert: -58 bcf



Reden der Zentralbanker:



16:00 Uhr: Lane von der EZB

16:00 Uhr: Mann von der BoE (23.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten, wobei die DAX-Futures rund 90 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs notieren würden, während die Händler die jüngste FED-Entscheidung verdauen würden. Powell habe gesagt, dass er in diesem Jahr keine Zinssenkungen in Betracht ziehe, da die Zentralbank sich weiterhin darauf konzentriere, die Inflation zu senken. In der Zwischenzeit habe Finanzministerin Yellen gesagt, dass die US-Regierung nicht über eine Ausweitung der Einlagensicherung in der aktuellen Bankenkrise nachdenke, und hinzugefügt, dass eine Entscheidung nur von Fall zu Fall getroffen werden würde.