Detaillierter Kalender des Tages (Alle Angaben in deutscher Zeit):



10:00 Uhr, Polen - Industrie-PMI für Oktober; Erwartungen: 44,5; zuvor: 43,9

10:15 Uhr, Spanien - Industrie-PMI für Oktober; Erwartungen: 47,0; zuvor: 47,7

10:30 Uhr, Schweiz - Industrie-PMI für Oktober; Erwartungen: 45,0; zuvor: 44,9

10:50 Uhr, Frankreich - Industrie-PMI für Oktober; Erwartungen: 42,6; zuvor: 44,2

10:55 Uhr, Deutschland - Industrie-PMI für Oktober; Erwartungen: 40,7; zuvor: 39,6

11:00 Uhr, Eurozone - Industrie-PMI für Oktober; Erwartungen: 43,0; zuvor: 43,4



14:00 Uhr, Vereinigtes Königreich - Entscheidung zu den Zinssätzen; Erwartungen: 5,25%; zuvor: 5,25%

14:30 Uhr, USA - Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe: Erwartungen: 210.000; zuvor: 210.000



16:00 Uhr, USA - Aufträge für langlebige Güter im September:



- Gesamt: Erwartungen: +4,7% m/m; zuvor: -0,1% m/m

- Ohne Transport: Erwartungen: +0,5% m/m; zuvor: +0,5% m/m

- Werksaufträge: Erwartungen: +2,3% m/m; zuvor: +1,2% m/m (02.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Futures auf europäische Indices würden auf eine Fortsetzung der Kurssteigerungen nach dem gestrigen optimistischen Abschluss der Sitzung an der Wall Street hindeuten. Sowohl DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) würden leicht positiv notieren.Futures (UK100) auf den FTSE 100-Index des Vereinigten Königreichs würden 0,2% an dem Tag gewinnen, an dem die Entscheidung über die Zinssätze durch die Bank of England (BoE) bekannt gegeben werde. Derzeit deute der Marktkonsens darauf hin, dass die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau von 5,25% gehalten würden. Der Markt erwarte, dass die BoE das aktuelle Niveau bis zur Mitte des nächsten Jahres beibehalten werde.