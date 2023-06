10:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsätze für April. Erwartet: 0,3% MoM. Bisher: 0,0% MoM

14:30 Uhr: US - Handelsbilanz für April. Erwartet: -75,3 Mrd. USD. Bisher: -64,2 Mrd. USD

14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für April. Erwartet: 0,5 Mrd. CAD. Bisher: 0,97 Mrd. CAD

16:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of Canada



16:30 Uhr: EIA-Bericht über die US-Ölvorräte:



- Ölvorräte. Erwartet: 1,5 mb (API: -1,71 mb)

- Benzinvorräte. Erwartet: 1,6 mb (API: +2,42 mb)

- Destillatvorräte. Erwartet: 2,1 mb (API: +4,50 mb)



Reden der Zentralbanker:



9:50 Uhr: EZB De Guindos

10:30 Uhr: EZB Knot

11:10 Uhr: EZB Panetta

14:00 Uhr: EZB Vujcic

15:00 Uhr: NBP Vorsitzender Glapiński (07.06.2023/ac/a/m)





Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hindeuten. Die Märkte seien eher ruhig und es seien keine größeren Bewegungen an den Rohstoff-, Krypto- oder Devisenmärkten zu erkennen. Allerdings gebe es eine Ausnahme auf dem Devisenmarkt - die Türkische Lira (TRY). Die TRY falle um über 4% gegenüber dem USD und dem EUR, und die Bewegung sei rätselhaft, da sie nicht durch irgendwelche Nachrichten ausgelöst worden sei. Industriemetalle stünden unter Druck, nachdem die chinesischen Handelsdaten für den Zeitraum Januar bis Mai 2023 einen Rückgang der Kupferimporte im Jahresvergleich ausgewiesen hätten.Das wichtigste Ereignis im Wirtschaftskalender des kommenden Tages sei die Zinsentscheidung der Bank of Canada. Die Entscheidung werde knapp ausfallen - die Mehrheit der Wirtschaftsexperten rechne mit unveränderten Zinssätzen, aber die Geldmärkte seien 50-50 geteilt zwischen einer Anhebung und einer Beibehaltung. Dennoch werde jede Entscheidung in gewissem Maße eine Überraschung darstellen und wahrscheinlich einen Sprung in der Volatilität des CAD auslösen. Abgesehen von der Entscheidung der BoC würden die Händler auf die Handelsbilanzdaten aus Nordamerika sowie den EIA-Bericht über die US-Ölvorräte warten. Der EUR könnte während der Reden der EZB-Mitglieder einige Bewegungen erfahren.