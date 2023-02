14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für Dezember. Erwartung -1,0 Mrd. CAD/ Vorwert -0,04 Mrd. CAD

14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Dezember. Erwartung -68,5 Mrd. USD/ Vorwert -61,5 Mrd. USD

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung +2,1 Mio. Barrel/ Vorwert +6,33 Mio. Barrel

Mittwoch, 3:00 Uhr: US-Präsident Biden halte Rede zur Lage der Nation



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: Ramsden von der BoE

11:00 Uhr: Villeroy von der EZB

11:15 Uhr: Pille von der BoE

16:00 Uhr: Cunliffe von der BoE

18:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

18:00 Uhr: Schnabel von der EZB

18:30 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem

20:00 Uhr: Barr von der FED



Wichtigste US-Quartalsberichte:



- Hertz Global (ISIN US42806J7000/ WKN A3CSN0) - vor Markteröffnung

- Royal Caribbean Cruises (ISIN LR0008862868/ WKN 886286) - vor Markteröffnung

- Paycom Software (ISIN US70432V1026/ WKN A1XFVG) - nach Börsenschluss

- Western Union (ISIN US9598021098/ WKN A0LA17) - nach Börsenschluss





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices seien heute leicht höher in den Handel gestartet, wobei die meisten wichtigen Indices in Europa in den ersten Handelsminuten 0,2 bis 0,3% höher notiert hätten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe den Tag mit einer Kurslücke von 0,1% nach oben begonnen. Diese Gewinne seien jedoch schnell wieder aufgezehrt worden. Der AUD übertreffe die anderen G10-Währungen, nachdem die RBA den Leitzins erhöht und weitere Anhebungen in Aussicht gestellt habe. Edelmetalle würden von der USD-Schwäche profitieren. Energierohstoffe würden gemischt gehandelt - Öl gewinne, während Erdgas zurückfalle.Der Wirtschaftskalender für heute sei dünn, zumindest was die Veröffentlichung von Daten angehe. Am frühen Nachmittag würden den Händlern die Handelsbilanzdaten aus Kanada und den Vereinigten Staaten vorgelegt, gefolgt von einem regulären wöchentlichen API-Bericht über die US-Ölbestände. Für den heutigen Tag seien jedoch auch zahlreiche Reden von Mitgliedern der wichtigsten Zentralbanken geplant, die für zusätzliche Volatilität an den Märkten sorgen könnten. Am meisten erwartet würden die Reden des FED-Vorsitzenden Powell (18:00 Uhr) und des BoC-Gouverneurs Macklem (18:30 Uhr). Zu guter Letzt werde US-Präsident Biden in der kommenden Nacht (3:00 Uhr) seine jährliche Rede zur Lage der Nation halten.