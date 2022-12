Wieder einmal stünden keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus Europa an, sodass der Vormittagshandel voraussichtlich ruhig verlaufen werde. Etwas interessanter werde es am Nachmittag, wenn aus den Vereinigten Staaten die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Daten zu den Öl- und Gasvorräten veröffentlicht würden. Die DOE-Berichte könnten zu einer gewissen Volatilität an den Öl- und Gasmärkten führen, falls es zu einer deutlichen Abweichung komme.



14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 225.000/ Vorwert 216.000

16:30 Uhr: EIA - Veränderung der Erdgaslagerbestände. Erwartung -201 bcf/ Vorwert -87 bcf



17:00 Uhr - DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung -1,52 Mio. Barrel (API: -1,3 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung +0,52 Mio. Barrel (API: +0,51 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung -2,05 Mio. Barrel (API: +0,39 Mio. Barrel)





