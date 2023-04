14:30 Uhr: USA - Datenpaket für März:



- PCE-Kernrate. Erwartet: 4,5%. Vorher: 4,6% (im Jahresvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartet: 0,2%. Vorher: 0,3% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: -0,1%. Vorher: 0,2% (im Monatsvergleich)



15:30 Uhr: Kanada - monatlicher BIP-Bericht für Februar. Erwartet: 0,2%. Vorher: 0,5% (im Monatsvergleich)

15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für April. Erwartet: 43,5. Vorher: 43,8

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 63,5



Reden der Zentralbanker:



09:10 Uhr: EZB Villeroy

10:00 Uhr: SNB-Präsident Jordan

11:45 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Quartalszahlen an der Wall Street:



- Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) - vor Markteröffnung

- ExxonMobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Markteröffnung (28.04.2023/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung des heutigen Handels hindeuten. Diese Entwicklung folge auf einen fulminanten Börsengang an der Wall Street gestern und einen optimistischen Handel in Asien heute früh. Der JPY sei die am schlechtesten abschneidende G10-Währung, nachdem die Bank of Japan beschlossen habe, die Zinssätze und die Zinskurvenkontrolle unverändert zu lassen.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei vollgepackt mit BIP- und Inflationsdaten. Den Anlegern würden BIP-Berichte aus Spanien, Italien und Deutschland angeboten. Die französischen Zahlen seien bereits veröffentlicht worden und hätten den Erwartungen (0,2% im Quartalsvergleich) entsprochen. Darüber hinaus würden die spanischen und deutschen Inflationszahlen von EUR-Händlern genau beobachtet. Zu guter Letzt würden den Händlern die PCE-Daten für März aus den Vereinigten Staaten angeboten.Außerdem werde erwartet, dass die US-Notenbank um 17:00 Uhr den SVB-Bericht veröffentlichen werde. Der Einfluss dieser Veröffentlichung auf den Markt dürfte jedoch, wenn überhaupt, minimal sein.09:00 Uhr: Spanien - VPI für April. Erwartet: 4,4%. Vorher: 3,3% (im Jahresvergleich)09:55 Uhr: Deutschland - Arbeitslosenquote für April. Erwartet: 5,6%. Vorher: 5,6%10:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für Q1 2023. Erwartet: 0,2%. Vorher: -0,1% (im Quartalsvergleich)10:00 Uhr: Deutschland - BIP-Bericht für Q1 2023. Erwartet: 0,2%. Vorher: -0,4% (im Quartalsvergleich)11:00 Uhr: Euroraum - BIP-Bericht für Q1 2023. Erwartet: 0,2%. Vorher: 0,0% (im Quartalsvergleich)14:00 Uhr: Deutschland - VPI für April. Erwartet: 7,3%. Vorher: 7,4% (im Jahresvergleich)