14:30 Uhr: USA - BIP-Daten:



Annualisierte Daten für das erste Quartal: Erwartet 1,1% gegenüber zuvor 2,6%

BIP-Deflator: Erwartet 4,0% im Quartalsvergleich gegenüber zuvor 3,9%



14:30 Uhr: USA - wöchentliche Erstanträge: Erwartet 245.000 gegenüber zuvor 242.000



Reden der Notenbanker:



11:00 Uhr: EZB - de Guindos

12:30 Uhr: Präsident der Bundesbank Nagel

15:50 Uhr: USA - FOMC-Mitglied Barkin

17:30 Uhr: USA - FOMC-Mitglied Collins (25.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die heutigen Indices würden leicht höher eröffnen. Dies sei jedoch auf eine bedeutende Korrektur an den Märkten gestern zurückzuführen, nachdem es keine Einigung über die US-Schuldenbegrenzung gegeben habe. Dieses Problem sei auch in den Sitzungsprotokollen der Federal Reserve diskutiert worden. Die FED habe während des Treffens im Mai eine hohe Unsicherheit hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen gesehen und angedeutet, dass das potenzielle Risiko einer US-Insolvenz die Kreditbedingungen erheblich verschärfen und weitere Zinserhöhungen weniger notwendig machen könnte.Der makroökonomische Kalender für heute sei relativ leer, wobei sich die Anleger hauptsächlich auf die US-BIP-Daten für das erste Quartal und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten konzentrieren würden. Es werde erwartet, dass die Erstanträge in der letzten Woche leicht auf 245.000 gestiegen seien, verglichen mit 242.000 zuvor.