11:00 Uhr: Euroraum - BIP-Bericht für Q4/2022. Erwartung -0,1%/ Vorwert 0,3% (im Quartalsvergleich)

11:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für Q4/2022. Erwartung -0,2%/ Vorwert 0,5% (im Quartalsvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - BIP-Bericht für November. Erwartung 0,2%/ Vorwert 0,1% (im Monatsvergleich)

15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Januar. Erwartung 45,0/ Vorwert 45,1

16:00 Uhr: USA - Conference Board - Verbrauchervertrauen für Januar. Erwartung 109,0/ Vorwert 108,3

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung +0,2 Mio. Barrel/ Vorwert +3,4 Mio. Barrel



22:45 Uhr: Neuseeland - Datenpaket für Q4/2022:



- Veränderung der Beschäftigung. Erwartung 0,3%/ Vorwert 1,3% (im Quartalsvergleich)

- Lohnkosten. Erwartung 1,1%/ Vorwert 1,1% (im Quartalsvergleich)

- Arbeitslosenquote. Erwartung 3,3%/ Vorwert 3,3%



Wichtigste US-Quartalszahlen:



- Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) - vor Markteröffnung

- ExxonMobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Markteröffnung

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - vor Markteröffnung

- Marathon Petroleum (ISIN US56585A1025/ WKN A1JEXK) - vor Markteröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Markteröffnung

- Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) - vor Markteröffnung

- Phillips 66 (ISIN US7185461040/ WKN A1JWQU) - vor Markteröffnung

- United Parcel Service (ISIN US9113121068/ WKN 929198) - vor Markteröffnung

- Advanced Micro Devices (ISIN US0079031078/ WKN 863186) - nach Börsenschluss

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss (31.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices hätten am Dienstag mit kleinen Kursabschlägen eröffnet, nachdem der Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute Morgen negativ verlaufen sei. Die Energiepreise würden fallen, wobei Brent um 0,7% nachgegeben habe. Die Edelmetalle würden durch den stärkeren USD unter Druck gesetzt: Gold falle um 0,5%, während Platin und Silber jeweils um 1,4% nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute halte einige interessante Veröffentlichungen bereit. Die Händler würden sich am Morgen auf die europäischen BIP-Daten für das vierte Quartal 2022 konzentrieren, gefolgt vom monatlichen BIP-Bericht für November aus Kanada am frühen Nachmittag. Der Conference Board-Index für Januar könnte ebenfalls für Bewegung sorgen. Der Ölpreis könnte am Abend nach der Veröffentlichung des API-Berichts etwas mehr Bewegung erfahren. Zu guter Letzt sei der Kalender der Wall Street für heute vollgepackt mit wichtigen Quartalsberichten.