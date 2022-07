11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Juli. Erwartung: 8,6%/ Vorwert: 8,6% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für das zweite Quartal 2022. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,6% (im Quartalsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Datenpaket für Juni:



- PCE-Kernrate. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,7% (im Jahresvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 0,9%/ Vorwert: 0,2% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,5% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - BIP-Bericht für Mai. Erwartung: -0,2%/ Vorwert: 0,3% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 51,1



Quartalszahlen von der Wall Street:



- AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) - vor Markteröffnung

- Chevron Corporation (ISIN US1667641005/ WKN 852552) vor Markteröffnung

- Colgate-Palmolive (ISIN US1941621039/ WKN 850667) - vor Markteröffnung

- Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Markteröffnung

- Phillips 66 (ISIN US7185461040/ WKN A1JWQU) - vor Markteröffnung

- Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) - vor Markteröffnung (29.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Märkte würden heute auf eine höhere Eröffnung der Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die Stimmung an den weltweiten Märkten habe sich nach soliden Zahlen von Apple und Amazon verbessert. Auf dem Devisenmarkt sei jedoch eine eher risikoarme Stimmung zu beobachten, wobei der CHF und JPY unter den G10-Währungen führend seien.Die Woche neige sich langsam dem Ende zu, was aber nicht bedeute, dass es keine interessanten makroökonomischen Veröffentlichungen mehr gebe. Der heutige Tag stehe ganz im Zeichen der Daten aus Europa, insbesondere der BIP-Berichte für das zweite Quartal 2022. Der um 7:30 Uhr veröffentlichte französische Bericht habe mit einem Wachstum von 0,5% im Quartalsvergleich (Erwartung 0,2%) positiv überrascht. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf die Berichte aus Spanien (9:00 Uhr), Deutschland und Italien (10:00 Uhr). Der US-Dollar könnte am Nachmittag einen kurzfristigen Volatilitätsanstieg erfahren, wenn das Datenpaket für Juni veröffentlicht werde. Berichte von US-Ölunternehmen - Chevron, ExxonMobil und Phillips66 - seien die Höhepunkte im heutigen Ergebniskalender.09:00 Uhr: Spanien - BIP-Bericht für das zweite Quartal 2022. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,2% (im Quartalsvergleich)09:55 Uhr: Deutschland - Arbeitslosenquote für Juli. Erwartung: 5,4%/ Vorwert: 5,3%10:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für das zweite Quartal 2022. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 0,1% (im Quartalsvergleich)10:00 Uhr: Deutschland - BIP-Bericht für das zweite Quartal 2022. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,2% (im Quartalsvergleich)