Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die Stimmung während des asiatischen Handels sei positiv gewesen, da die meisten Indices im asiatisch-pazifischen Raum höher notiert hätten. Energierohstoffe würden kaum verändert gehandelt, während Edelmetalle leicht nachgeben würden. JPY und CHF seien die G10-Währungen mit der besten Performance, während der NZD, EUR und USD am stärksten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sehe interessant aus. Den Anlegern würden die deutschen BIP-Daten für 2022 sowie die Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Januar angeboten. Darüber hinaus beginne heute die Berichtssaison für das vierte Quartal 2022 an der Wall Street mit Berichten von großen US-Banken wie Citigroup, J.P. Morgan oder Wells Fargo. Zu guter Letzt würden die Anleger am Nachmittag von drei FED-Mitgliedern (Williams, Kashkari und Harker) hören.10:00 Uhr: Polen - VPI für Dezember (endgültig). Erste Veröffentlichung 16,6% (im Jahresvergleich)10:00 Uhr: Deutschland - Jährliches BIP für 2022. Erwartung 1,8%/ Vorwert 2,6%10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für November. Erwartung 0,2%/ Vorwert -1,0% (im Monatsvergleich)