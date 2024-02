14:30 Uhr - US, Aufträge für langlebige Güter für Januar:



- Headline. Erwartet: -4,5% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,0%

- Ex-Transport. Erwartet: +0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: +0,5%



16:00 Uhr - Richmond FED-Index für Februar. Erwartet: -4,0. Zuvor: -15,0

16:00 Uhr - USA, Conference Board Verbrauchervertrauensindex für Februar. Erwartet: 114,9. Zuvor: 114,8

22:40 Uhr - API-Bericht über die Ölvorräte. Erwartet: +1,5 mb. Zuvor: +7,17 mb



Reden der Zentralbanker:



13:00 Uhr - EZB-Mitglied Elderson

14:40 Uhr - BoE-Mitglied Ramsden

15:05 Uhr - FED-Mitglied Barr



Die wichtigsten Gewinnmeldungen der Wall Street für heute:



- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Börsenschluss

- eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) - nach Börsenschluss

- Macy's (ISIN US55616P1049/ WKN A0MS7Y) - vor Börseneröffnung

- Norwegian Cruise Line Holdings (ISIN BMG667211046/ WKN A1KBL8) - vor Börseneröffnung

- Virgin Galactic (ISIN US92766K1060/ WKN A2PTTF) - nach Börsenschluss (27.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices hätten den heutigen Handel leicht schwächer oder wenig verändert begonnen. Dies trotz eines eher positiven asiatisch-pazifischen Handels am Vortag, bei dem die Mehrzahl der regionalen Indizes höher notiert habe. Der JPY gehöre zu den G10-Währungen mit der besten Performance, nachdem sich die japanische Inflation im Januar weniger als erwartet verlangsamt habe. Unterdessen gehöre der USD zu den größten Nachzüglern in den G10-Ländern, was den Edelmetallen Unterstützung biete.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar, enthalte aber einige bemerkenswerte Veröffentlichungen, insbesondere am Nachmittag. Trader könnten sich auf den Bericht über die US-Auftragseingänge langlebiger Güter für Januar sowie den Conference Board Verbrauchervertrauensindex für Februar freuen. Unter den heutigen Gewinnberichten würden sich Beyond Meat, eBay und Virgin Galactic finden.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):