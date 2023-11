13:30 Uhr - USA, NFP-Bericht für Oktober:



- Non-Farm Payrolls. Erwartet: 180.000. Vorher: 336.000

- Private Löhne. Erwartet: 150.000. Vorher: 263.000

- Arbeitslosenquote. Erwartet: 3,8%. Vorher: 3,8%

- Lohnwachstum. Erwartet: 4,0% J/J. Vorher: 4,2% J/J



13:30 Uhr - Kanada, Arbeitsbericht für Oktober:



- Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: 22.500. Vorher: 63.800

- Arbeitslosenquote. Erwartet: 5,6%. Vorher: 5,5%



14:45 Uhr - USA, Dienstleistungs-PMI-Index für Oktober (endgültig). Erstveröffentlichung: 50,9

15:00 Uhr - USA, Dienstleistungs-ISM-Index für Oktober. Erwartet: 53,0. Vorher: 53,6



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr GMT - BoE Hauser

12:00 Uhr GMT - FED Barr

12:15 Uhr GMT - BoE Pill

14:00 Uhr GMT - FED Barkin

16:00 Uhr GMT - BoE Haskel

16:45 Uhr GMT - FED Kashkari

19:30 Uhr GMT - FED Barr (03.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hinweisen, nachdem es gestern an der Wall Street und heute im asiatisch-pazifischen Raum positiv gelaufen sei. Ein schwacher Gewinnbericht von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe die Marktstimmung nicht wesentlich beeinträchtigen können, und die US-Index-Futures würden ihren bullishen Trend für den fünften Tag fortsetzen.Arbeitsdaten aus den Vereinigten Staaten und Kanada seien wichtige makroökonomische Veröffentlichungen, die für heute geplant seien. Wie üblich werde der US-NFP-Bericht mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber da beide Berichte gleichzeitig veröffentlicht würden, sei davon auszugehen, dass USD/CAD einen Volatilitätsschub erleben werde. Die ADP-Daten, die zu Beginn dieser Woche veröffentlicht worden seien, hätten auf ein schwaches Wachstum der Beschäftigung von unter 100.000 Stellen in der US-Wirtschaft im Oktober hingedeutet. Neben den Arbeitsdaten würden den Händlern auch der US-Dienstleistungs-ISM-Index sowie Reden von BoE- und FED-Mitgliedern angeboten.Alle Angaben in deutscher Zeit: