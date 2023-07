- US Nicht-landwirtschaftliche Gehaltslisten (NFP). Erwartet: +225k. Bisher: +339k (ADP: +497k)

- US Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.6%. Bisher: 3,7%.

- US Lohnwachstum. Erwartet: 4,2% gegenüber dem Vorjahr. Bisher: 4,3% YoY.



14:30 - Kanada, Arbeitsmarktdaten für Juni:



- Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: +21k. Vorherige: -17,3k

- Arbeitslosenzahl. Erwartet: 5.3%. Vorherige: 5,2%

- 3:30 pm BST - EIA-Bericht über die US-Erdgaslager. Erwartet: +65 bcf. Bisherige: +76 bcf



Reden der Zentralbanker:



- 9:30 Uhr - EZB De Guindos

- 14:00 Uhr - EZB Nagel

- 16:30 Uhr - BoE Mann

- 17:30 Uhr - Fed Goolsbee

- 18:45 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde (07.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmarkt-Futures deuten darauf hin, dass die wichtigsten Blue-Chip-Indizes in Europa den Kassahandel heute fließend oder leicht steigend eröffnen werden, so die Experten von XTB.Die Märkte scheinen sich nach dem gestrigen Ausverkauf, der durch solide US-Daten ausgelöst wurde, beruhigt zu haben, so die Experten von XTB weiter. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass es zu erneuten Kursverlusten komme, wenn der NFP-Bericht um 15:30 Uhr deutscher Zeit ebenfalls ein starkes Beschäftigungswachstum ausweise, wie es der ADP-Bericht gestern getan habe. Abgesehen von den US-Arbeitsmarktdaten werde den Händlern um 14:30 Uhr dt. Zeit auch der kanadische Arbeitsmarktbericht vorgelegt, so dass der USDCAD um diese Zeit einige wilde Bewegungen erleben könnte. Rohstoffhändler würden sich auf den EIA-Bericht zu den US-Erdgasvorräten konzentrieren.10:00 Uhr - Italien, Industrieproduktion für Mai. Erwartet: +0,1% MoM. Bisher: +0,2% MoM