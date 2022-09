Gleichzeitig werde erwartet, dass der so genannte Dot Plot zeige, dass die Zinssätze im Dezember wahrscheinlich 4% erreichen würden, mehr als die im Juni prognostizierten 3,4%, und im nächsten Jahr auf etwa 4,5% steigen würden, mehr als die vor drei Monaten prognostizierten 3,8%. Neben der FED könnten die DOE-Ölbestandsdaten um 16:30 Uhr für eine gewisse Volatilität beim Öl sorgen.



10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für August. Erwartung: 20,0%/ Vorwert: 18,4% (im Jahresvergleich)

16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für August. Erwartung: 4,7 Mio./ Vorwert: 4,81 Mio.



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung: 2,161 Mio. Barrel (API: +1,035 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung: -0,431 Mio. Barrel (API: +3,23 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung: +0,42 Mio. Barrel (API: +1,54 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Zinsentscheidung (21.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden den heutigen Handel voraussichtlich schwächer eröffnen. Die Stimmung habe sich nach der Nachricht von der Teilmobilisierung in Russland verschlechtert, was eine weitere Eskalation des Konflikts und eine potenzielle Zunahme der geopolitischen Spannungen in der Welt bedeute.Während der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen werde, drehe sich heute alles um die US-Notenbank. Die FED werde ihre geldpolitischen Entscheidungen um 20:00 Uhr bekannt geben, gefolgt von der Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell um 20:30 Uhr. Die Märkte würden heute eine Anhebung um 75 Basispunkte erwarten, was die dritte Anhebung um einen dreiviertel Prozentpunkt in Folge wäre und die Kreditkosten in den Bereich von 3% bis 3,25% treiben würde, den höchsten Stand seit 2008. Einige Ökonomen würden jedoch glauben, dass die FED die Zinsen noch stärker anheben könnte.