14:30 Uhr: USA - VPI für August (im Jahresvergleich):



- Gesamtinflation. Erwartung 8,1%/ Vorwert 8,3%

- Kerninflation. Erwartung 6,5%/ Vorwert 6,3%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 225.000/ Vorwert 219.000

16:30 Uhr: USA - EIA-Erdgaslager. Erwartung 123 bcf/ Vorwert 129 bcf



17:00 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung +1,75 Mio. Barrel (API: +7,10 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung -1,825 Mio. Barrel (API: -1,05 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung -2,05 Mio. Barrel (API: -4,05 Mio. Barrel)



Quartalsberichte von der Wall Street:



- BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) - vor Markteröffnung

- Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) - vor Markteröffnung

- Domino's Pizza (ISIN US25754A2015/ WKN A0B6VQ) - vor Markteröffnung

- Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003/ WKN 909800) - vor Markteröffnung

- Walgreens Boots Alliance ( SIN US9314271084/ WKN A12HJF) - vor Markteröffnung (13.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Leichter Verkaufsdruck sei an den Märkten für Energierohstoffe und Edelmetalle zu beobachten. AUD, NZD und JPY seien die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während GBP, EUR und CAD zurückbleiben würden. Kryptowährungen würden leichte Verluste verbuchen.Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung des US-VPI-Berichts für September um 14:30 Uhr. Volkswirte würden eine leichte Verschlechterung des Preisdrucks erwarten. Ein weiterer Monat der Verlangsamung könnte die FED jedoch dazu veranlassen, die Notwendigkeit einer aggressiven Straffung zu überdenken. Der Markt erwarte einen Rückgang der US-Gesamtinflation, aber einen Anstieg der Kerninflation. In jedem Fall könnten der USD und die Indices um den Zeitpunkt der Veröffentlichung herum eine erhöhte Volatilität aufweisen.Neben den US-Verbraucherpreisdaten würden den Anlegern auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und der wöchentliche EIA-Bericht über die US-Öl- und Gasvorräte vorgelegt. Was die Quartalsberichte betreffe, so würden den Anlegern heute Finanzdaten von Unternehmen wie BlackRock, Delta Air Lines oder Taiwan Semiconductor angeboten.