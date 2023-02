14:30 Uhr: USA - VPI-Bericht für Januar:



- Gesamtinflation. Erwartung: 6,2%/ Vorwert: 6,5% (im Jahresvergleich)

- Kerninflation. Erwartung: 5,5%/ Vorwert: 5,7% (im Jahresvergleich)



22:30 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten. Vorwert: -2,184 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



15:30 Uhr: Barkin von der FED

17:00 Uhr: Logan von der FED

19:00 Uhr: Harker von der FED

20:05 Uhr: Williams von der FED



Wichtigste US-Quartalszahlen:



- Coca-Cola Company (ISIN US1912161007/ WKN 850663) - vor Markteröffnung

- Airbnb (ISIN US0090661010/ WKN A2QG35) - nach Börsenschluss

- Marriott International (ISIN US5719032022/ WKN 913070) - vor Markteröffnung





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden darauf hindeuten, dass die Sitzung heute etwas schwächer eröffnet werde, obwohl die Wall Street gestern optimistisch gestimmt gewesen sei und die asiatische Sitzung solide verlaufen sei. Der JPY sei der Top-Performer unter den G10-Währungen, während der NZD am stärksten nachgegeben habe, da die Anleger die jüngsten Daten verdaut hätten, die zeigen würden, dass sich die japanische Wirtschaft im vierten Quartal 2022 weniger stark erholt habe als erwartet, wobei der private Konsum angestiegen sei, da das Land die Grenzbeschränkungen aufgehoben habe.Der NZD habe sich deutlich abgeschwächt, nachdem die Inflationserwartungen der RBNZ für die nächsten zwei Jahre von zuvor 3,6% auf 3,3% gesunken seien, während der Lebensmittelpreisindex im Januar von 1,1% im Dezember auf 1,7% im Monatsvergleich angestiegen sei, was Hoffnungen wecke, dass die Neuseeländische Zentralbank ihre Geldpolitik dovish ausrichten könnte. Das GBP habe ebenfalls aufgewertet, da die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich im vierten Quartal 2022 unverändert bei 3,7% gelegen und damit den Erwartungen entsprochen habe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen europäischen Vormittag enthalte keine marktbewegenden Veröffentlichungen, aber am Nachmittag werde es interessanter. Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Januar um 14:30 Uhr. Der Markt gehe davon aus, dass der Inflationsdruck im vergangenen Monat weiter nachgelassen habe, doch würden US-Notenbank-"Insider" Timiraos und Analysten von Goldman Sachs vor einer möglichen Überraschung nach oben warnen. Im weiteren Verlauf der Sitzung würden den Händlern auch Reden von drei FED-Mitgliedern angeboten, die ebenfalls für Volatilität an den Märkten sorgen könnten.11:00 Uhr: Eurozone - Beschäftigungsentwicklung für Q4/2022 (vorläufig). Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,3% (im Quartalsvergleich)