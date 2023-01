14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 215.000/ Vorwert 204.000



14:30 Uhr: USA - Inflationsbericht für Dezember (im Jahresvergleich):



- Gesamtinflation. Erwartung 6,5%/ Vorwert 7,1%

- Kerninflation. Erwartung 5,7%/ Vorwert 6,0%



16:30 Uhr: USA - Veränderung der Erdgaslager. Erwartung -15 bcf/ Vorwert -221 bcf

18:00 Uhr: WASDE-Bericht



Reden der Zentralbanker:



13:30 Uhr: Harker von der FED

14:45 Uhr: Harker von der FED

17:30 Uhr: Bullard von der FED

18:00 Uhr: Mann von der BoE

18:40 Uhr: Barkin von der FED (12.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices hätten den heutigen Handel höher eröffnet. Diese Entwicklung folge auf einen soliden Handel an der Wall Street gestern und einen gemischten Handel in Asien heute früh. Das Ausmaß der Gewinne auf dem alten Kontinent sei jedoch gering. Der JPY sei die Währung mit der besten Performance in den G10-Staaten, nachdem japanische Medien berichtet hätten, dass die BoJ auf einer Sitzung in der nächsten Woche die Nebenwirkungen ihrer lockeren Geldpolitik überprüfen werde.Der Wirtschaftskalender für den heutigen europäischen Vormittag sei leer, aber am Nachmittag werde es interessanter. Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (VPI) für Dezember um 14:30 Uhr. Der Markt erwarte, dass die Kerninflation unter 6% im Jahresvergleich zurückgehe. Der Bericht könnte für die US-Notenbank bei der Entscheidung über eine Zinserhöhung um 25 oder 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung von entscheidender Bedeutung sein.