Heute stünden keine Reden von Zentralbankern auf dem Programm, und es würden auch keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen aus Europa bekannt gegeben. Die endgültigen Inflationsdaten aus Deutschland, die um 7:00 Uhr GMT veröffentlicht würden, hätten den Erwartungen entsprochen. Die Aufmerksamkeit der Märkte werde sich ganz auf den NFP-Bericht und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (16:00 Uhr) richten. Der Markt rechne optimistisch mit einem Rückgang der Inflationserwartungen und einer leichten Verbesserung des Verbrauchervertrauens. Die Volatilität am Devisenmarkt könnte am Nachmittag beträchtlich sein, je größer die Überraschung in die eine oder andere Richtung sei, die der NFP-Bericht bringen werde.



14:30 Uhr - US, Non-Farm Payrolls (NFP)



- Veränderung der Beschäftigung: 183k erwartet vs. 150k zuvor

- Arbeitslosenquote: 3,9% erwartet vs. 3,9% zuvor

- Löhne im Jahresvergleich: 4% erwartet gegenüber 4,1% zuvor

- Löhne im Monatsvergleich: 0,3% erwartet gegenüber 0,2% zuvor

- Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden: 34,3 erwartet gegenüber 34,3 zuvor

- Arbeitsmarktbeteiligungsquote: 67,3% erwartet gegenüber 67,3% zuvor



16:00 Uhr - USA, Verbraucherstimmung nach Angaben der Universität von Michigan



- Verbraucherindex: 62 erwartet vs. 61,3 zuvor

- Erwartungsindex: 57 erwartet vs. 56,8 zuvor

- Index der aktuellen Bedingungen: 68,5 erwartet vs. 68,3 zuvor

- Inflationserwartungen (1 Jahr): 4,3% erwartet vs. 4,5% zuvor

- Inflationserwartungen (5 Jahre): 3,1% erwartet vs. 3,2% zuvor (08.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:- Europäische Indices würden höher nach gemischtem asiatischen Handel und gestriger Rally an der Wall Street eröffnen- US-Non-Farm-Payrolls (NFP) Bericht im Fokus der globalen Märkte- Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen nach Angaben der Universität MichiganNach einem durchwachsenen asiatischen Handelstag, der gestern an der Wall Street jedoch sehr gut verlaufen sei, hätten die europäischen Aktienmärkte am letzten Tag der Woche in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts (14:30 Uhr) höher eröffnet. Sollten die Ergebnisse niedriger ausfallen als prognostiziert, würde dies die Überzeugung der Marktteilnehmer untermauern, dass die FED im nächsten Jahr die Zinsen schneller und stärker senken werde, als es die derzeitige Kommunikation vermuten lasse, was den Dollar schwächen würde. Unterdessen erwarte die Wall Street einen höheren Wert als zuvor für die Veränderung der Beschäftigung im nicht landwirtschaftlichen Sektor in den USA. Makrodaten, die zu Beginn des asiatischen Handels veröffentlicht worden seien, hätten hauptsächlich Japan betroffen, wo die Revision des BIP einen Rückgang von 0,7% im Wochenvergleich ergeben habe, gegenüber einem Rückgang von 0,5% in der ersten Lesung. Die neuseeländische Industrieproduktion sei im Jahresvergleich um 2,7% gegenüber einem Wachstum von 2,9% im vorherigen Monat gesunken.