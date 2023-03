13:30 Uhr: USA - VPI für Februar:



Gesamtinflation. Erwartung: 6,0%/ Vorwert: 6,4% (im Jahresvergleich)

Kerninflation. Erwartung: 5,5%/ Vorwert 5,6% (im Jahresvergleich)



21:40 Uhr: API-Bericht über US-Ölvorräte. Erwartung: +0,6 Mio. Barrel/ Vorwert -3,83 Mio. Barrel



Asiatische Sitzung (Mittwoch):



00:50 Uhr: Protokoll der Bank of Japan

02:00 Uhr: China - monatliche Aktivitätsdaten für Februar



Reden der Zentralbanker:



22:20 Uhr: Bowman von der FED (14.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Aktienmärkte in Europa seien auf eine etwas höhere Eröffnung eingestellt, wobei die DAX-Futures derzeit etwa 50 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs notieren würden. Die Lage an den globalen Märkten habe sich etwas beruhigt - Aktien würden sich nicht mehr im freien Fall befinden und die kurzfristigen US-Anleiherenditen hätten sich nach dem gestrigen Einbruch zu erholen begonnen (zweijährige Anleiherendite sei um über 100 Basispunkte gefallen).Während alles auf eine etwas höhere Eröffnung in Europa hindeute, sollten Händler bedenken, dass die europäischen Indices gestern flach eröffnet hätten und kurz darauf eingebrochen seien. Dies zeige, dass die Märkte nervös bleiben würden und sich Situationen schnell ändern könnten, also man sollte beim Handeln in den kommenden Tagen auf der Hut bleiben.Der Wirtschaftskalender für heute sei leicht, enthalte aber eine wichtige Veröffentlichung - die US-VPI-Daten für Februar (13:30 Uhr). Der Markt erwarte eine deutliche Verlangsamung der Gesamtinflation sowie einen moderaten Rückgang der Kerninflation. Ein niedriger als erwarteter Wert würde der FED mehr Trost geben, eine kleinere Zinserhöhung vorzunehmen oder die Zinsen bei einer Sitzung nächste Woche sogar unverändert zu lassen und abzuwarten, wie sich die Situation im US-Bankensektor entwickle.10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für Januar. Erwartung: -0,4%/ Vorwert: +1,6% (im Monatsvergleich)13:30 Uhr: Kanada - Industrieumsätze für Januar. Erwartung: +4,0%/ Vorwert: -1,5% (im Monatsvergleich)