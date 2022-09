Neben den US-Verbraucherpreisdaten würden den Anlegern auch der deutsche ZEW-Index für September und der wöchentliche API-Bericht über die US-Ölvorräte vorgelegt.



09:00 Uhr: Spanien - VPI für August. Erwartung: 10,4%/ Vorwert: 10,8% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für September. Erwartung: -60/ Vorwert: -55,3



14:30 Uhr: USA - VPI für August (im Jahresvergleich):



- Headline. Erwartung: 8,1%/ Vorwert: 8,5%

- Kernrate. Erwartung: 6,1%/ Vorwert: 5,9%



22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung: -0,2 Mio. Barrel (13.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Energierohstoffe hätten sich von früheren Verlusten erholen können und Öl werde nun 0,2% höher gehandelt. GBP, EUR und JPY seien die wichtigsten Währungen, die sich am besten entwickeln würden, während AUD, USD und NZD zurückbleiben würden. Kryptowährungen würden leichte Gewinne verbuchen.Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung des US-CPI-Berichts für August um 14:30 Uhr. FED-Mitglieder hätten gesagt, dass diese Veröffentlichung ihre Ansichten bei der nächsten Sitzung nicht ändern würde. Ein weiterer Monat der Verlangsamung könnte die FED jedoch dazu veranlassen, die Notwendigkeit einer aggressiven Straffung in Zukunft zu überdenken. Der Markt erwarte einen Rückgang der US-Gesamtinflation, aber einen Anstieg der Kerninflation. In jedem Fall könnten der USD und die Indices um den Zeitpunkt der Veröffentlichung herum eine erhöhte Volatilität aufweisen.