- Headline. Erwartung 0,5%/ Vorwert -0,2%

- Ohne Transport. Erwartung 0,2%/ Vorwert 0,3%



16:30 Uhr: EIA Erdgasspeicher. Erwartung +61 bcf/ Vorwert +111 bcf



Reden der Zentralbanker:



- 14:45 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde (Pressekonferenz nach der Sitzung)

- 16:30 Uhr: Jansson von der Riksbank

- 17:30 Uhr: Woods von der BoE

- 17:55 Uhr: Villeroy von der EZB



Wichtigste US-Ergebnisberichte:



- Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) - vor Markteröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor Markteröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Markteröffnung

- MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) - vor Markteröffnung

- Shopify (ISIN CA82509L1076/ WKN A14TJP) - vor Markteröffnung



- Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) - vor Markteröffnung

- Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) - nach Börsenschluss

- Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) - nach Börsenschluss

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- Pinterest (ISIN US72352L1061/ WKN A2PGMG) - nach Börsenschluss (27.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Das wichtigste Ereignis des Tages sei zweifelsohne der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Sowohl die Geldmärkte als auch die von Bloomberg befragten Wirtschaftsexperten würden von einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte ausgehen. Da dies jedoch bereits beschlossene Sache zu sein scheine, würden die Händler nach Hinweisen auf die nächsten Schritte Ausschau halten, nachdem die Bank of Canada gestern eine dovishe Botschaft verkündet habe, wonach das Ende der Straffung bevorstehen könnte.Neben der EZB-Entscheidung werde den Anlegern auch der BIP-Bericht aus den Vereinigten Staaten für das dritte Quartal vorgelegt, der nach einem Rückgang im zweiten Quartal 2022 ein Wachstum der US-Wirtschaft erwarten lasse. Was die Quartalszahlen betreffe, so würden die Berichte der beiden verbleibenden US-Mega-Tech-Unternehmen - Amazon und Apple - nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht. Die Anfang der Woche veröffentlichten Ergebnisse von Microsoft, Alphabet und Meta hätten enttäuscht und erhebliche Kursverluste ausgelöst, die den gesamten Technologiesektor belastet hätten.