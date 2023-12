- Haupt: Erwartet: 1,0% YoY. Vorher: 1,3% YoY

- Kern: Erwartet: 2,2% YoY. Vorher: 2,4% YoY 1



16:30 Uhr - DOE-Bericht über die US-Ölvorräte:



- Ölvorräte: Erwartet: -1,5 Mio. Barrel (API: -2,35 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartet: +2,4 Mio. Barrel (API: +5,8 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartet: +1,2 Mio. Barrel (API: +0,3 Mio. Barrel)



19:00 Uhr GMT - FOMC-Zinsentscheidung

20:30 Uhr - FED Chair Powell halte eine Pressekonferenz nach dem Treffen ab



Asien-Pazifik-Sitzung:



22:45 Uhr - Neuseeland, BIP für das dritte Quartal 2023

00:50 Uhr - Japan, Kernmaschinenbestellungen für Oktober

01:30 Uhr - Australien, Arbeitsmarktbericht für November

05:30 Uhr - Japan, Industrieproduktion für Oktober (13.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Börsenindices hätten die heutige Handelssitzung mehr oder weniger unverändert gestartet. Dies erfolge nach einer positiven Entwicklung an der Wall Street gestern und einem gemischten Handel während der Asien-Pazifik-Sitzung früher heute. Der USD sei die stärkste G10-Währung, während NZD und GBP am meisten hinterherhinken würden.Ein Schlüsselereignis des Tages sei natürlich die FOMC-Zinsentscheidung. Die Entscheidung werde um 20:00 Uhr bekannt gegeben und werde von der Veröffentlichung eines neuen Satzes von Wirtschaftsprognosen begleitet. FED Chair Powell werde um 20:30 Uhr eine Pressekonferenz nach dem Treffen abhalten. Die Erwartungen würden von keiner Veränderung des Zinssatzes ausgehen.14:30 Uhr - US, PPI-Inflation für November: