Reden der Zentralbanker:



9:15 Uhr - EZB De Guindos

14:30 Uhr - EZB Enria

15:15 Uhr - FED Barr

15:50 Uhr - FED Schmid

16:00 Uhr - FED Williams

19:25 Uhr - FED Logan

20:30 Uhr - EZB Nagel



Die wichtigsten Gewinnmeldungen an der Wall Street:



- Uber Technologies (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) - vor Börsenbeginn

- Coty (ISIN US2220702037/ WKN A1WY6X) - nach Börsenschluss

- eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) - nach Börsenschluss

- Gilead Science (ISIN US3755581036/ WKN 885823) - nach Börsenschluss

- KKR & Co (ISIN US48251W1045/ WKN A2LQV6) - nach Börsenschluss

- Lucid Group (ISIN US5494981039/ WKN A3CVXG) - nach Börsenschluss

- Rivian Automotive (ISIN US76954A1034/ WKN A3C47B) - nach Börsenschluss

- Robinhood Markets (ISIN US7707001027/ WKN A3CVQC) - nach Börsenschluss

- Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) - nach Börsenschluss (07.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine schwächere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf einen schwachen Handel im asiatisch-pazifischen Raum, in dem die Indices der Region nachgegeben hätten. Was die Datenveröffentlichungen angehe, sehe es für den kommenden Tag ruhig aus. Es stünden einige zweitrangige Veröffentlichungen aus Europa und den Vereinigten Staaten sowie der wöchentliche API-Bericht zu den Ölbeständen an. Eine Reihe von FED- und EZB-Mitgliedern werde heute Reden halten, was zur Volatilität der Devisenmärkte beitragen könne. Uber Technologies und Robinhood Markets würden zu den Unternehmen gehören, die heute über ihre Ergebnisse berichten würden.11:00 Uhr - Euroraum, PPI-Inflation für September. Erwartet: -12,5% im Jahresvergleich. Zuvor: -11,5%14:30 Uhr - USA, Handelsbilanz für September. Erwartet: -60,0 Mrd. USD. Zuvor: -58,3 Mrd. USD22:40 Uhr - API-Bericht über die US-Ölvorräte. Erwartet: -0,5 Mrd. USD. Zuvor: + 1,35 Mrd. USD