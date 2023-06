Gesamtinflation. Erwartet: 6,3%. Vorher: 7,0%

Kerninflation. Erwartet: 5,5%. Vorher: 5,6%



13:30 Uhr - EZB-Protokoll



14:15 Uhr - USA, ADP-Beschäftigungsbericht. Erwartet: 170.000. Vorher: 296.000

14:30 Uhr - USA, Arbeitslosenanträge. Erwartet: 235.000. Vorher: 229.000

15:45 Uhr - USA, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 48,5



16:00 Uhr - USA, ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Mai. Erwartet: 47,0. Vorher: 47,1

16:00 Uhr - USA, Bauausgaben für April. Erwartet: 0,1% im Monatsvergleich. Vorher: 0,3%

16:30 Uhr - USA, EIA-Bericht über die Erdgasspeicherbestände. Erwartet: +95 bcf. Vorher: +96 bcf



17:00 Uhr - USA, EIA-Bericht über die US-Öllagerbestände:



Öl. Erwartet: -1,2 Mio. Barrel (API: +5,2 Mio. Barrel)

Benzin. Erwartet: -0,2 Mio. Barrel (API: +1,89 Mio. Barrel)

Destillate. Erwartet: +1,0 Mio. Barrel (API: +1,85 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker



09:30 Uhr - SNB Schlegel

09:55 Uhr - EZB Knot

11:30 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde

14:30 Uhr - EZB Villeroy

19:00 Uhr - FED Harker (01.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden heute auf eine höhere Eröffnung der Sitzung hindeuten. Die Aktienmärkte hätten gestern einen Rückschlag erlitten, als höher als erwartete JOLTS-Daten zu einem Anstieg der Marktpreise für eine Leitzinserhöhung der FED bei der Juni-Sitzung geführt hätten. Dovishe Kommentare von FED Jefferson und Harker gestern Abend hätten jedoch zu einem Rückgang der hawkishen Wetten geführt, was den Aktien ermöglichte, sich etwas zu erholen. Harker werde heute Abend ebenfalls eine Rede halten (19:00 Uhr).Der Wirtschaftskalender für heute sei mit wichtigen Veröffentlichungen aus Europa und den Vereinigten Staaten gefüllt. Die Trader würden am Morgen endgültige PMI-Daten aus Europa erhalten, gefolgt von den CPI-Daten für Mai und den EZB-Protokollen. Am Nachmittag werde die Aufmerksamkeit auf den ADP-Arbeitsmarktbericht und den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Mai gerichtet sein. Rohstoffhändler würden zwei Berichte der EIA verfolgen - den Bericht über die Erdgasspeicherbestände und die Daten zu den US-Öllagerbeständen.09:00 Uhr - Polen, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai. Erwartet: 45,9. Vorher: 46,609:15 Uhr - Spanien, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai. Erwartet: 47,8. Vorher: 49,009:45 Uhr - Italien, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai. Erwartet: 45,8. Vorher: 46,809:50 Uhr - Frankreich, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,110:00 Uhr - Eurozone, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 44,610:30 Uhr - Großbritannien, PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Mai (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,911:00 Uhr - Eurozone, CPI-Bericht für Mai (im Jahresvergleich):