- Erwartet: 230k MoM, zuvor: 278k MoM



14:30 Uhr, USA - Handelsbilanz für Mai:



- Erwartet: -69 Mrd. USD, zuvor: -74,6 Mrd. USD



14:30 Uhr, USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Vorwoche:



- Erwartet: 246k, Zuvor: 239k



16:00 Uhr, USA - ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe und Geschäftstätigkeit für Juni:



- Geschäftstätigkeit: Erwartet: 51,1, zuvor: 51,5

- ISM Non-Manufacturing: Erwartet: 51, zuvor: 50,1

- ISM Non-Manufacturing Prices: Erwartet: 53,2, zuvor: 56,2



Reden der Zentralbanker



- 14:45 Uhr - Logan, FOMC Mitglied (06.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Markttag begann mit deutlichen Rückgängen der chinesischen Indizes, so die Analysten von XTB.Die Futures auf HKComp und CHNComp seien um über 2% gefallen. Die Eröffnung der Cash-Session in Europa habe eine etwas weniger nervöse Stimmung gezeigt. Der DAX sei um 0,4% gesunken, nachdem die Fabrikbestellungen im Vergleich zum Vormonat stärker ausgefallen seien als erwartet.Die gestrige Veröffentlichung des FOMC-Protokolls habe keine große Volatilität auf die Märkte gebracht und die wichtigsten Indizes hätten nur mit geringfügigen Rückgängen reagiert. Heute würden sich die Märkte jedoch auf den ADP-Bericht vom US-Arbeitsmarkt konzentrieren, der Aufschluss über die aktuelle Lage der US-Wirtschaft geben könne. Wir würden den Bericht über den Stellenabbau von Challenger um 13:30 Uhr erhalten, gefolgt vom ADP-Bericht um 14:15 Uhr. Die prognostizierten Daten würden nicht auf eine wesentliche Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeuten. Im Vergleich zum Vormonat werde die Beschäftigung im Juni voraussichtlich um +230.000 steigen, verglichen mit +278.000 im Vormonat.Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:13:30 Uhr, USA - Challenger Stellenabbau-Bericht für Juni:14:15 Uhr, USA - ADP Beschäftigungsbericht for Juni: