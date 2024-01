Brüssel (www.aktiencheck.de) - Eine unterschiedliche Wirtschaftsentwicklung in den beiden großen Volkswirtschaften USA und Eurozone erwartet Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury, für das Jahr 2024.Für die USA sehe der Analyst nach einem ökonomisch beeindruckenden Jahr 2023 dagegen eine deutliche Abschwächung des Wachstums. Als Gründe führe Ryan die länger als vom Markt erwartet bestehenden restriktiven geldpolitischen Bedingungen der US-Notenbank, die inzwischen geringen Ersparnisse der US-Konsumenten und das anhaltende Risiko von Arbeiterstreiks an. "Die privaten Ersparnisse in den USA liegen inzwischen unterhalb des Niveaus von vor der Pandemie. Das großzügige Konsumverhalten in den USA erklärt die bessere Wirtschaftsentwicklung im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften in den letzten Monaten", sage Ryan.Einen dramatischen Einbruch der US-Wirtschaftsleistung erwarte der Marktkenner allerdings nicht und betone, dass die für 2024 erwartete divergente Entwicklung von Euroländern und USA auch auf Basiseffekte zurückzuführen sei. "Nach einem schwachen Jahr in der Eurozone und einem starken Jahr in den USA ist die Ausgangslage unterschiedlich. Während die Hürde für eine positive Überraschung in den USA sehr hoch liegt, wird die Eurozone 2024 viel leichter positiv überraschen können. An eine Rezession in den USA glauben wir aber trotz des zunehmenden Gegenwinds 2024 auch weiterhin nicht", sage Ryan. (03.01.2024/ac/a/m)