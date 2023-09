Schätzungen sähen für die US-Wirtschaft aktuell ein Wachstum von soliden 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Europa zweifle hingegen niemand mehr am weiteren Weg in die Rezession. Die Frühindikatoren, die zu einer solchen Einschätzung leiten würden, sähen aber auch wirklich alles andere als rosig aus. So seien die Einkaufsmanagerindices sowohl für den Dienstleistungssektor als auch das produzierende Gewerbe weiter zurückgegangen. Die Auftragseingänge der Industrieunternehmen Deutschlands seien gar um über 11 Prozent gegenüber dem Vormonat eingebrochen, und die hiesige Industrieproduktion sei statt mit einem erwarteten Rückgang gegenüber dem Vormonat um -0,4 nun tatsächlich mit -0,8 Prozent vermeldet worden.



Kein Wunder, dass die deutsche Politik bei solchen Entwicklungen deutlich nervöser werde. So habe Kanzler Scholz nun jüngst einen Deutschlandpakt gefordert, um Europas Wachstumsmotor Deutschland wieder in Gang zu bekommen. Über seine Vorgehensweise könne man sicherlich streiten. Richtig sei jedoch, dass es deutlicher Maßnahmen bedürfe, um die diversen Baustellen in unserem Land anzugehen. Das Ankurbeln der Wirtschaft gestalte sich aktuell allerdings schwierig, weil die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit genau das Gegenteil anstrebe. Sie wolle mit ihren Leitzinsanhebungen die europäische Wirtschaft abbremsen, um ihrerseits die hiesige Inflation zu bekämpfen. So habe sie gestern ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozent auf nunmehr 4,5 Prozent erhöht. EZB Präsidentin Christine Lagarde habe zudem betont, dass die Dauer der Beibehaltung eines erhöhten Zinsniveaus abhängig von der weiteren Entwicklung der wirtschaftlichen Kennzahlen bleibe und noch nicht prognostiziert werden könne. Politischer Wunsch und geldpolitisches Ziel stünden sich also aktuell unversöhnlich gegenüber.



Während mit Deutschland der Wachstumsmotor Europas stottere, kämpfe auch Chinas Volkswirtschaft weiter mit zahlreichen Baustellen. Das Wort "Baustellen" sei hier auch direkt in seiner ursprünglichen Bedeutung zu verstehen. Der Immobiliensektor, der je nach Statistik, historisch für ca. 1/3 der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes gestanden habe, treibe der "Kommunistischen Partei" (KP) weiter Schweißperlen auf die Stirn. Zwar habe das jüngste Sorgenkind, der riesige Immobilienentwickler Country Garden, eine ausgefallene Zinszahlung nachholen und sich mit inländischen Gläubigern auf eine Verlängerung der Frist für die Rückzahlung von Anleihen einigen können. Der Sektor selbst stecke aber immer noch in einer tiefen Krise, die die KP mit diversen Maßnahmen in den Griff zu bekommen versuche. Dabei versuche auch sie einen Spagat: Einerseits wolle sie die chinesische Volkswirtschaft von ihrer Abhängigkeit gegenüber dem Immobiliensektor wegentwickeln. Andererseits fehle ihr aber die Unterstützungswirkung aus vielen anderen Wirtschaftssegmenten. So bleibe die Jugendarbeitslosigkeit landesweit bei über 20 Prozent und auch die Konsumenten würden sich derzeit eher zurückhaltend zeigen. Die politische Auseinandersetzung mit dem Westen belaste zusätzlich.



Analog zur Wirtschaft habe sich der US-Aktienmarkt besser als seine Pendants in Europa und den Schwellenländern entwickelt. Er bleibe zwar deutlich teurer bewertet, dafür biete er Zugang zu Unternehmen, die in einem deutlich vorteilhafteren wirtschaftlichen Umfeld agieren würden. Trotz Rezessionsthematik die Risikoaufschläge von europäischen Unternehmensanleihen auf erstaunlich niedrigem Niveau, weshalb wir uns eher auf langlaufende Staatsanleihen und Schuldtitel Supranationaler Organisationen wie der Europäischen Investitionsbank oder des Europäischen Stabilitätsmechanismus konzentrieren, so die Analysten der Weberbank. (15.09.2023/ac/a/m)







