Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA dürfte das Hauptaugenmerk auf den ISM-Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor liegen, so die Analysten von Postbank Research.



Für das verarbeitende Gewerbe erwarte der Bloomberg-Konsens einen Wert von 47,7, der leicht höher wäre als der Wert vom Januar, aber immer noch deutlich unter dem expansiven Bereich. Beim Dienstleistungsindikator gehe der Konsens von einem Rückgang aus, obwohl der Index absolut gesehen auf einem hohen Niveau bleiben dürfte. In Anbetracht der Einkaufsmanagerindizes (EMI) der letzten Woche seien die Risiken in beiden Fällen eher nach oben gerichtet. Besondere Aufmerksamkeit dürfte der Preiskomponente gelten. In Europa sollte das Hauptaugenmerk auf den Vertrauensindikatoren für die Sektoren Verbraucher, Wirtschaft, Industrie und Dienstleistungen liegen. In Japan dürften Konjunkturdaten wie Industrieproduktion, Baugenehmigungen und Einzelhandelsumsätze von Interesse sein. Für den ersten Indikator werde ein starker Rückgang erwartet, für den zweiten eine Erholung, und der dritte dürfte stagnieren. In China könnte der Einkaufsmanagerindex über 53 liegen, wenn der EMI für den Dienstleistungssektor auf mehr als 55 steige. Die Erwartungen für den Caixin-EMI seien etwas niedriger, dürften sich aber ebenfalls eindeutig im Wachstumsbereich bewegen.



Fazit: Bei den globalen Wirtschaftsdaten, die diese Woche veröffentlicht würden, stünden wesentliche Vertrauensindikatoren im Fokus. (27.02.2023/ac/a/m)



