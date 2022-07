Da Europa selbst nicht annähernd genügend Erdgas fördere und außerdem nicht genügend Terminals für den Import von Gas aus anderen Ländern als Russland zur Verfügung stünden, werde die Spanne zwischen dem Gaspreis in Europa und den USA, die über eine deutlich größere eigene Produktion verfügen würden, immer größer.



In Anbetracht der steigenden Inflation hätten sich die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 sowohl für die USA als auch für Europa zuletzt deutlich eingetrübt.



Der schwächere Konjunkturausblick spiegele sich auch auf in den Rohstoffpreisen wider: Der Bloomberg Commodity Index, der Energie, Getreide, Industrie- und Edelmetalle, Kaffee, Zucker sowie Baumwolle und Vieh abbilde, sei in letzter Zeit gesunken. Auf den US-Agrarmärkten hätten die Spotpreise für US-Weizen, Mais und Soja ebenfalls stark nachgegeben.



Insgesamt scheine es, als würde sich die Wirtschaft global betrachtet und insbesondere mit Blick auf die USA und die Eurozone in Richtung Rezession bewegen. Für Investoren gebe es aber auch im aktuellen Marktumfeld Alternativen, um taktisch zu profitieren.



Es stünden beispielsweise börsengehandelte Produkte (ETPs) zur Verfügung, die eine täglich neu ausbalancierte dreifache Hebelwirkung auf den S&P 500- und den DAX-Index nach unten bieten würden. Ähnliche Lösungen gebe es auch für Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Technologie, erneuerbare Energien und Halbleiter - also für solche, die von weiteren Kursrückgängen im S&P 500 in besonders hohem Maße betroffen sein könnten. (20.07.2022/ac/a/m)







Dublin (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone und insbesondere in Deutschland ist die Wirtschaft mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert - aber auch die Konjunkturprognosen für die Vereinigten Staaten fielen zuletzt niedriger aus, so Sandeep Rao, Analyst bei Leverage Shares.Seit jüngstem sei kein deutsches Unternehmen mehr unter den Top-100-Konzernen nach Marktkapitalisierung weltweit vertreten. Das wertvollste Unternehmen des Landes sei SAP auf Platz 112.Dafür gebe es mehrere Gründe: Erstens hinke Deutschland bei der Erholung nach der Pandemie anderen führenden Volkswirtschaften in der Eurozone hinterher. Zweitens belaste die Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar die Bewertungen. Drittens stehe die Handelsbilanz unter Druck und schließlich sei die Inflation enorm hoch.