Um die Dynamik der US-Wirtschaft besser zu verstehen, lohne ein Blick auf den Arbeitsmarkt. Im Niedriglohnsektor, und damit vor allem im Dienstleistungsbereich, würden die Löhne besonders deutlich steigen, befeuert durch die immer noch hohen Ersparnisse der Besserverdiener, die jetzt zunehmend in Dienstleistungen fließen würden. Brown: "Hier muss die FED für Abkühlung sorgen und eine Lohn-Preis-Spirale verhindern. Die Zinsen könnten daher länger auf hohem Niveau bleiben als erwartet."



Bei globalen Aktien sei 2023 zunächst mit keinen extremen Ausschlägen zu rechnen. Sie würden wahrscheinlich nach oben hin durch die straffen geldpolitischen Zügel der FED begrenzt sein. Nach unten dürften sie durch die Widerstandskraft der Wirtschaft und eine Erholung in China abgefedert werden. Finanzen und Energie seien Browns bevorzugte Sektoren: "Wir denken, zyklische Positionen sollten sich gut entwickeln, wenn der scheinbar übergezogene Pessimismus gegenüber dem globalen Wachstum angesichts robuster Wirtschaftsdaten schwindet."



Auf der Anleiheseite würden europäische und US-amerikanische Investmentgrade-Unternehmensanleihen an Attraktivität gewinnen. "In Bezug auf die Assetklasse Fixed Income kann man sagen "Income is back", aber in einer komplett veränderten Marktsituation, die wir so seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben. Durch die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze gewinnt im Anleihesektor ein aktives Durationsmanagement massiv an Bedeutung, über das Renten aktuell eine sehr interessante Anlageklasse sein können", so Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM.



Rohstoffe seien sowohl aus Performance-Sicht als auch als Absicherung in einem Multi-Asset-Portfolio interessant. Das Energieproblem werde nicht mit dem Ende des Winters gelöst sein und könnte sich sogar verstärken, wenn die Nachfrage aus China wieder anziehe. Positive Überraschungen bei der Wirtschaftsaktivität und die Aussicht auf höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum würden Value-Aktien attraktiver als Wachstumstitel machen. Auf regionaler Ebene sei Japan durch die Kombination aus geldpolitischen und fiskalischen Anreizen im Vorteil. (20.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mit der jüngsten Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte hat die US-Notenbank FED die Geldpolitik 2022 in einem Kalenderjahr so stark gestrafft wie seit 1980 nicht mehr, so die Experten von UBS Asset Management.Auch wenn eine Rezession eine sehr reale Möglichkeit sei und von vielen erwartet werde, könnten Investoren von der Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft überrascht werden - selbst bei einer so drastischen Verschärfung der finanziellen Bedingungen.