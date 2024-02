Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Die US-Wirtschaft hält sich noch immer resilienter, als vor dem Hintergrund des sehr starken Anstiegs der Leitzinssätze zu erwarten gewesen wäre", sagt Tobias Friedrich, Senior Manager Products & Markets bei Santander Asset Management.Im Gegensatz zu den USA sei das Wachstum in Europa vielerorts schwächer: Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone sei im 4. Quartal 2023 auf Quartalsbasis unverändert geblieben und habe damit leicht über dem erwarteten Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gelegen. "Angesichts der Tatsache, dass das BIP im 3. Quartal um 0,1 Prozent gegenüber dem 2. Quartal gesunken war, stand die Eurozone also am Rande einer technischen Rezession, konnte diese aber schließlich vermeiden. Die jüngste Entwicklung des Gesamteinkaufsmanagerindizes deutet allerdings darauf hin, dass sich das Wachstum zumindest im ersten Quartal 2024 nicht wesentlich erholen wird können", erkläre Friedrich. "Bei der Aufschlüsselung nach Ländern muss jedoch zwischen dem deutlichen BIP-Rückgang in Deutschland von -0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und den positiven Wachstumsraten in Italien und vor allem in Spanien unterschieden werden."Die Aussichten für 2024 würden angesichts der hohen Kreditkosten und Preise, der schwächeren Binnen- und Auslandsnachfrage und des gedämpften verarbeitenden Gewerbes, insbesondere in Deutschland, schwierig bleiben: "Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Beginn des Jahres weiter verschlechtert. Das ifo-Geschäftsklima fiel im Januar zum Vormonat um 1,1 auf 85,2 Zähler, Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet. Das ifo-Geschäftsklima ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken und markiert das niedrigste Niveau seit Mai 2020. Die aktuelle Lage, aber auch die Geschäftserwartungen wurden ebenfalls pessimistischer eingeschätzt", so Friedrich. (08.02.2024/ac/a/m)