Die wirtschaftliche Vitalität in der Eurozone sei vor allem im Süden zu beobachten. Spanien und Italien würden den sechsten bzw. zweiten Monat in Folge eine steigende Aktivität im Dienstleistungssektor verzeichnen und stünden damit im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich, wo das Wachstum weiterhin negativ sei. Ein gemeinsames Thema der vier führenden Volkswirtschaften der Eurozone sei jedoch die Beschleunigung der Neueinstellungen durch die Arbeitgeber. Während die Beschäftigung traditionell als Spätindikator gelte, deute dieser Anstieg auf einen wachsenden Optimismus und eine anhaltende sektorale Erholung hin.



Während sich die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihre Sitzung am 7. März vorbereite, seien hitzige Diskussionen über den geeigneten Zeitpunkt für Zinssenkungen zu erwarten. In dieser Hinsicht liefere die PMI-Umfrage zwei wichtige Erkenntnisse.



Erstens würden die Erzeugerpreise im Dienstleistungssektor weiterhin beschleunigt ansteigen, was vor allem auf die eskalierenden Löhne zurückzuführen sei. Zweitens: Die unerwartet robuste Preissetzungsmacht der Dienstleister in einem schleppenden Wirtschaftsklima und einer Wachstumsprognose von unter 1% für 2024 lasse aufhorchen. Insgesamt schüre dies die Besorgnis über das mögliche Entstehen einer Lohn-Preis-Spirale und einer Stagflation, insbesondere angesichts des anhaltenden strukturellen Arbeitskräftemangels, der die Produktivität belaste. Diejenigen innerhalb der EZB, die für späte Zinssenkungen plädieren würden, dürften durch die Ergebnisse des PMI bestärkt werden. (05.03.2024/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Start in das Jahr 2024 könnte für den Dienstleistungssektor besser ausfallen als erwartet, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zum ersten Mal seit sieben Monaten wachse die Aktivität des Sektors, anstatt zu schrumpfen. Die Wachstumsrate sei zwar bescheiden, aber sie werde durch positive Entwicklungen bei den Teilindikatoren ergänzt. Besonders ermutigend sei der Aufschwung bei den Neueinstellungen durch die Dienstleister, der den schleppenden Beschäftigungsaufbau der letzten Monate übertreffe. Darüber hinaus deute die Stabilität des Auftragseingangs auf einen möglichen Wendepunkt in der Nachfrageentwicklung hin.