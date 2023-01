Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit Sitz in Aschheim war bis zur Insolvenz ein Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützte Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (05.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Münchner Wirecard-Prozess müsse sich der frühere Vorstandschef Markus Braun auf eine eindringliche und langwierige Befragung zu seinen Unschuldserklärungen einstellen. Die Richter wollten fünf Prozesstage nur für Brauns Aussage und die anschließende Befragung des österreichischen Managers reservieren. Das habe der Vorsitzende Markus Födisch am Donnerstag angekündigt. Demnach solle der des Milliardenbetrugs angeklagte Braun sich erstmals am 19. Januar zur Sache äußern. Er stehe seit 8. Dezember gemeinsam mit zwei Mitangeklagten vor Gericht.Ob der Terminplan eingehalten werde, sei allerdings offen. Brauns Verteidiger hätten die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Bisher hbe die Kammer darüber nicht entschieden. Die Anwälte würden der Staatsanwaltschaft vorwerfen, die Verteidigung seit Prozessbeginn mit zehntausenden Seiten nachträglich gelieferter Ermittlungsunterlagen zu überfluten."Das wird es wahrscheinlich in der Nachkriegszeit in einem Verfahren vor einem deutschen Strafgericht noch nicht gegeben haben", habe sich Anwalt Alfred Dierlamm beschwert. Der Ton zwischen Verteidigung und Gericht sei gereizt: "Ich kann die Dramatik, die Sie hier auftun, nicht ganz nachvollziehen", habe der Vorsitzende erwidert. Aber auch die Verteidigung des mitangeklagten früheren Wirecard-Chefbuchhalters habe das Vorgehen der Staatsanwaltschaft als "enorme Zumutung" kritisiert.Braun weise die Vorwürfe zurück, der frühere Vorstandschef sehe sich selbst als Opfer einer Betrügerbande im Unternehmen. Bei seiner Aussage Mitte Dezember habe Bellenhaus seinen früheren CEO jedoch schwer belastet.Die juristische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals laufe nun zwar, dürfte sich aber noch Jahre hinziehen. Geschädigte Anleger, die auf Schadenersatz hoffen würden, würden also noch jede Menge Geduld brauchen und selbst dann sei fraglich, ob beim Unternehmen und dem früheren Management überhaupt noch etwas zu holen sei, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link