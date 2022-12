Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Alfred Dierlamm habe deshalb am Montag vor dem Landgericht München I die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Der Verteidiger habe den als Kronzeugen der Staatsanwaltschaft dienenden Mitangeklagten Oliver Bellenhaus als Haupttäter beschuldigt und ihn als unglaubwürdig attackiert. Die vierte Strafkammer habe offen gelassen, wann sie über eine Aussetzung des Verfahrens entscheiden werde.Eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptverhandlung sei nicht möglich, habe der Verteidiger seinen Antrag begründet. Dierlamm habe der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, trotz zahlreicher Aufforderungen die Zahlungsflüsse bei Wirecard nicht überprüft zu haben. "Die wesentlichen strukturellen Elemente der Tat- und Bandenstruktur sind im Ermittlungsverfahren nicht ansatzweise aufgeklärt worden", habe Dierlamm gesagt und von "gravierenden Verstößen gegen das Rechtsstaatsprinzip" gesprochen.Der Verteidiger habe der Staatsanwaltschaft vorgehalten, die Anklage auf Bellenhaus gestützt und der Verteidigung wesentliche Unterlagen vorenthalten zu haben. "Das Verfahren leidet an einem schweren Geburtsfehler." Als letzten Punkt habe Dierlamm der Anklagebehörde vorgeworfen, kurz vor Beginn der Hauptverhandlung noch immense Mengen an Akten an die Anwälte geschickt zu haben. Allein am 7. November seien es 128 Aktenbände gewesen. "Vier Wochen vor der Hauptverhandlung 44.000 neue Aktenseiten."Braun sei gemeinsam mit Bellenhaus und dem früheren Wirecard-Chefbuchhalter angeklagt, mithilfe erfundener Geschäfte Banken und andere Kreditgeber um mehr als 3 Milliarden Euro geprellt zu haben. Der Ex-Vorstandschef sehe sich nach eigener Darstellung als Opfer, seinerseits geprellt von Kriminellen im Unternehmen.Das Gericht habe gut 100 Prozesstage angesetzt. Das Verfahren werde voraussichtlich bis 2024 dauern.Geschädigten Anlegern bleibt nichts anderes als abzuwarten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Wirecard AG. (Analyse vom 12.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Börse Hamburg-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,0151 EUR 0,00% (12.12.2022, 14:45)ISIN Wirecard-Aktie:DE0007472060WKN Wirecard-Aktie:747206Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:WDINASDAQ OTC-Symbol Wirecard-Aktie:WRCDFKurzprofil Wirecard AG:Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, NASDAQ OTC-Symbol: WRCDF) mit Sitz in Aschheim war bis zur Insolvenz ein Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützte Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen.Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (12.12.2022/ac/a/nw)