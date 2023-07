(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Börse Hamburg-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,0432 EUR -15,62% (20.07.2023, 15:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit Sitz in Aschheim war bis zur Insolvenz ein Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützte Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (20.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Brief des flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek habe in dieser Woche wieder das öffentliche Interesse am seit rund sieben Monaten laufenden Wirecard-Prozess geweckt. Nachdem das Schreiben am Mittwoch für Tumult bei Gericht gesorgt habe, habe am heutigen Donnerstag die Aussage einer wichtigen Zeugin neues Licht auf die Flucht Marsaleks geworfen.Im Prozess vor dem Landgericht München I habe am Donnerstag die ehemalige Wirecard-Produktvorständin Susanne Steidl als Zeugin ausgesagt. Sie habe dabei die dramatischen Tage im Juni 2020 geschildert, als klar geworden sei, dass 1,9 Mrd. Euro angeblich auf den Philippinen verbuchter Firmengelder verschwunden seien.Steidl zufolge sei sowohl ihr selbst als auch Finanzvorstand Alexander von Knoop erst zu diesem Zeitpunkt der Ernst der Lage klar geworden. Die fraglichen 1,9 Mrd. Euro seien angeblich auf philippinischen Treuhandkonten verbucht gewesen. Die dortige Bank habe allerdings den Konzern informiert, dass die Unterschriften unter den Verträgen gefälscht gewesen seien. Der Finanzvorstand sei dann in ihr Büro gekommen, habe Steidl berichtet. "Susanne, guck mal, wir haben ein Problem", habe von Knoop gesagt. "Ab dem Moment war Krise", habe sich die Managerin weiter erinnert.Im Wirecard-Vorstand zuständig für das Asien-Geschäft sei Marsalek gewesen. Vorstandschef Markus Braun habe dann zu ihm gesagt: "Jan, Du musst in die Philippinen fliegen." Dort sollte Marsalek das Problem demnach persönlich klären. Ob Braun seinem Vorstandskollegen und langjährigem Vertrauen damit einen Vorwand zur Flucht ins Ausland geliefert habe, gehe aus Steidls Aussagen nicht explizit hervor. Sie habe sich dazu auch nicht geäußert. Fakt sei aber, dass Marsalek nie auf den Philippinen angekommen sei Nach bisherigen Erkenntnissen solle er über Weißrussland nach Russland geflohen sein, wo sich seine Spur verliere. Der Ex-Manager werde seither als mutmaßliche Hauptverdächtiger im Betrugsskandal bei Wirecard per Haftbefehl gesucht.Der angeklagte Ex-Vorstandschef Braun beharre indes darauf, dass die Geschäfte echt gewesen seien. Seiner Darstellung zufolge hätten Marsalek, Bellenhaus und Komplizen insgesamt 2 Mrd. Euro abgezweigt und veruntreut.Für neue Brisanz habe dabei ein Brief von Marsaleks Anwalt an das Landgericht gesorgt, in dem dieser schwere Vorwürfe gegen den Kronzeugen Bellenhaus erhebe. Die Frage nach dem Umgang mit dem Schreiben im Prozess habe tags zuvor bereits für Streit zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und dem vorsitzenden Richter Markus Födisch. Letzterer habe am Donnerstag signalisiert, die Entscheidung darüber erst Bedenkzeit zu treffen.Der Wirecard-Aktie, die nur noch im Freiverkehr der Hamburger Börse gehandelt werde, habe die überraschende Äußerung des seit drei Jahren untergetauchten Ex-Vorstands am Mittwoch einen Kurssprung beschert. Am Donnerstag müsse sie einen Teil davon wieder abgeben. Anleger sollten aber ohnehin einen großen Bogen um den Pennystock machen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)