Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Börse Hamburg-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,055 EUR +129,17% (19.07.2023, 16:44)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit Sitz in Aschheim war bis zur Insolvenz ein Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützte Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (19.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Münchner Wirecard-Prozess ziehe das erste Lebenszeichen des seit drei Jahren untergetauchten mutmaßlichen Drahtziehers Jan Marsalek Streit zwischen Verteidigung und Gericht nach sich. Indes scheine nicht nur Marsalek von den Toten auferstanden zu sein, sondern auch die Wirecard-Aktie verzeichne einen heftigen Ausschlag.Der Anwalt des früheren Vorstandschefs Markus Braun habe die Richter am Mittwoch aufgefordert, den im Auftrag Marsaleks geschriebenen Brief in die Hauptverhandlung einzuführen. Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm sehe in dem von Marsaleks Anwalt aufgesetztem Schreiben ein maßgebliches Indiz für die Unglaubwürdigkeit des Kronzeugen der Staatsanwaltschaft. "Wollen Sie den Brief in der Schublade verschwinden lassen", habe Dierlamm in Richtung Richterbank gefragt.Über das von Marsaleks Verteidiger aufgesetzte Schreiben habe zuerst die Wirtschaftswoche berichtet. Dem Vernehmen nach widerspreche der Anwalt darin einerseits den Aussagen des Kronzeugen Oliver Bellenhaus und andererseits der Einschätzung des Insolvenzverwalters, dass ein Großteil der Wirecard-Geschäfte erfunden gewesen sei.Offensichtlich scheinen einige Händler auf eine Wende im Wirecard-Prozess und eine damit einhergehende Entschädigung für Aktionäre zu spekulieren. "Der Aktionär" rät viel Abstand zu halten, so Michael Diertl. (Analyse vom 19.07.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link