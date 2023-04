Ich höre diesen Abgesang auf den US-Dollar jetzt bereits seit fast 50 Jahren, so Thomas Gebert vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Börsencrash im Jahr 1987 sei angeblich, so das Narrativ damals, auf die zu hohe Staatsverschuldung und das hohe Handelsbilanzdefizit der Amerikaner zurückgegangen, die "Twin Deficits". Ein Ende der Vorherrschaft des US-Dollars als Weltwährung sei damals schon prophezeit worden. Mittlerweile würden die Defizite sowohl im Haushalt als auch in der Handelsbilanz die zehnfachen Beträge von damals betragen, ohne dass es zu irgendeinem nennenswerten Zusammenbruch der USA geführt hätte. Deshalb sei sich der Experte sehr zuversichtlich, dass der US-Dollar als wichtigste Welt-Reservewährung auch in den nächsten 40 Jahren nichts an seiner Bedeutung verlieren werde. Der US-Dollar verfüge über drei Eigenschaften, die kein sonst neu geschaffener Weltwährungsersatz bieten könne. Die das wichtigste Merkmal des US-Dollar sei seine weltweite Verfügbarkeit, die darauf beruht dass die Amerikaner seit Jahrzehnten gigantische Handelsbilanzdefizite produzieren würden.



Sie würden im Ausland mehr kaufen als sie ins Ausland verkaufen würden und dadurch würden sich US-Dollar in den Händen von Ausländern in der ganzen Welt sammeln. Das habe dazu geführt, dass in einer Vielzahl von Ländern der US-Dollar die heimliche Währung des Landes darstelle. Selbst beim Erzfeind Iran würden Sie brauchen, wenn Sie kurzfristig einen Handwerker benötigen würden oder ein begehrtes Luxusgut erwerben wollten, Dollarnoten, die im Iran eine Schattenwährung darstellen würden. Nicht viel anders sehe es im Irak aus. Sollte der Renminbi oder eine noch zu schaffende neue Währung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika eine solche Bedeutung erlangen wollen, müsste diese Währung weltweit verteilt werden oder Menschen in der Welt müssten diese Währung mit ihrer eigenen Währung käuflich erwerben. Dadurch würden Sie den Kurs dieser neuen Währung in der Höhe treiben bis er nicht mehr der Kaufkraft entspreche. Aus dem gleichen Grund werde niemals der Bitcoin eine Währung werden, weil er nicht großflächig über die Bevölkerung verteilt sei. Um eine flächendeckende Versorgung mit Bitcoin gewährleisten zu können, müssten alle den Bitcoin kaufen und dadurch würde sein Kurs immer höher steigen. Nur die einmalige Situation des gigantischen Handelsbilanzdefizits habe für die großflächige Verteilung des Dollars in der Welt gesorgt.



Der zweite Punkt beruhe darauf, dass die betroffenen Währungen etwa China und Brasilien, die nun bei gegenseitigem Handel ohne den Dollar auskommen wollten, an den Terminmärkten gar nicht gegeneinander gehandelt würden. Damit eine chinesische Firma etwas in Brasilien kaufen könne, müsse sie Renminbi in Dollar tauschen mit diesen Dollar Brasilianische Real kaufen. Und drittens sei der Dollar der Wertmaßstab für alle international gehandelten Produkte. Der Preis, zu dem China etwas in Brasilien in brasilianischen Real kaufe, entspreche umgerechneten dem Dollar-Weltmarktpreis. So werde sich wohl am Weltwährungssystem in den nächsten Jahrzehnten kaum etwas ändern. Der Dollar werde in Euro gerechnet in den nächsten Jahrzehnten mal etwas mehr und mal etwas kosten, aber an seiner Bedeutung gebe es nichts zu rütteln. (06.04.2023/ac/a/m)





