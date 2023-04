Die Futures würden den Preis pro Pfund Uran über 50 Dollar preisen und den Aufwärtstrend des Rohstoffs aufrechthalten. (Quelle: TrendingEconomics)



Cameco habe die Wiedereröffnung seiner McArthur River Mine angekündigt, der größten konventionellen Mine der Welt. Der kanadische Riese habe zusammen mit Brookfield Renewables (ISIN CA11284V1058/ WKN A2P90A) Westinghouse Electric übernommen, einen Kernkraftwerksentwickler, der hochmoderne kleine SMR-Reaktoren entwickle (Cameco halte 49%, Brookfield 51%). Im Gegensatz dazu prognostiziere der weltweit größte Uranproduzent Kazatomprom (ISIN US63253R2013/ WKN A2N9D5) bis 2024 ein Produktionswachstum von 8 bis 14%.



Zu den anderen Unternehmen, die von der Stimmungsaufhellung im Zusammenhang mit der Kernenergie profitieren dürften, würden Uranium Energy Corp (ISIN US9168961038/ WKN A0JDRR), das sich nach einem kürzlich erschienenen Bericht des Kerrisdale Capital-Fonds, der die Aktien des Unternehmens geshortet habe, zu erholen versuche, und Constellation Energy (CEG.US), der größte Betreiber von Kernkraftwerken in den USA (21 Reaktoren) gehören. Über Constellation Technology Venturs erforsche das Unternehmen moderne Energiequellen einschließlich SMR-Reaktoren. Die Reaktion des ETF Global X Uranium (URNU.DE) auf die gemeinsame Aufklärungsarbeit der USA und der EU bleibe relativ verhalten.



Der Global X Uranium ETF (URNU.DE) habe sich in letzter Zeit gegenüber der Entwicklung des Nasdaq abgeschwächt. Er sei nicht in der Lage gewesen, die Gewinne von Ende 2021 und Anfang 2022 aufrechtzuerhalten, aber mögliche Probleme bei der Uranversorgung könnten den westlichen Unternehmen zu einer Erholung verhelfen. Die Kernenergie gewinne an Unterstützung, und die Lieferungen von Uran und Nuklearprodukten aus Russland könnten gestoppt werden. Kasachstans Versorgungskette hingegen könnte durch China eingeschränkt werden, das eine steigende Nachfrage nach den Uranressourcen von Kazatomprom melde. (Quelle: xStation5 von XTB) (04.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Urankontrakte stiegen nach einer gemeinsamen Erklärung der USA und der EU leicht an, so die Experten von XTB.Der "Westen" habe angegeben, dass man allen Versuchen, die Energiemärkte zu untergraben und Sanktionen zu umgehen, "direkt entgegentreten" werde. Auch für den Nuklearsektor sei eine wichtige Erklärung abgegeben worden. Die Zusammenarbeit zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Kernbrennstoff werde von den USA und der EU intensiviert werden. Noch in diesem Jahr solle eine transatlantische Konferenz über fortschrittliche Kernreaktoren stattfinden. Die Kernenergie könne als Alternative zu den konventionellen Energieressourcen gesehen werden, von denen die westlichen Volkswirtschaften stark abhängig seien.